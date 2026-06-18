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Canicule à Lyon : la Métropole active son plan d’urgence

Canicule à Lyon : la Métropole active son plan d’urgence

La Métropole de Lyon a annoncé ce jeudi l'activation de son Plan Canicule après le placement du territoire en vigilance orange.

Dans un communiqué, la collectivité indique agir "en coordination avec les services de l'État" afin de protéger l'ensemble de la population et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables.

Parmi les mesures annoncées, les déchèteries métropolitaines n'accueilleront désormais le public que le matin, de 7h30 à 14h. Les parcs de Parilly et de Lacroix-Laval restent quant à eux ouverts aux horaires habituels.

La Métropole a également activé le plan bleu dans tous les Ehpad de son territoire. En parallèle, ses agents contactent quotidiennement les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, en situation de handicap, les femmes enceintes ou les parents de jeunes enfants. Des visites à domicile peuvent être organisées si nécessaire.

La collectivité rappelle enfin plusieurs consignes de prudence : boire régulièrement, fermer volets et rideaux en journée, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et privilégier les lieux frais ou climatisés. Les habitants peuvent également consulter les cartes des fontaines à eau, des lieux de fraîcheur et des itinéraires fraîcheur mis à disposition sur le territoire.

Le numéro national Canicule Info Service reste accessible gratuitement au 0 800 06 66 66, de 9h à 19h

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canicule

16 commentaires
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Lol le 18/06/2026 à 19:05

Il c’est écoulé 23ans depuis la canicule de 2003.
Depuis 10ans c’est canicule tous les étés.
Et qu’est ce qui a été mis en place depuis 23ans ?Absolument rien,pourtant en 23 ans on peut en faire des choses.
Au final la SNCF supprime des trains,les écoles ferment.Hormis nous faire 40 articles par jour et un
Numéro vert il n’y a rien de concret.

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La carotte le 18/06/2026 à 18:43

Plan canicule urgence:
"ON CHANGE RIEN SURTOUT LES GARS ...."
"SI ATTEND, J'AI UNE IDÉE, OUVRONS LA DECHET' LE MATIN SEULEMENT ET EN PLUS ON LAISSE LES PARCS DÉJÀ OUVERTS OUVERTS"
Nickel, si avec ça les gens se plaignent je comprend pas ...

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A ce sujet le 18/06/2026 à 18:42
Chris6969699 a écrit le 18/06/2026 à 16h50

Ca fait plaisir de voir des élus réactifs, ce n'est pas si fréquent...

On attend la plan canicule de la Mairie écolo de Lyon...

Les brumisateurs de la placer Bellecour fonctionnent ils ?

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Neztor Dusse le 18/06/2026 à 18:33

Peut être que pour une fois ce serait une bonne idée de décaller la fête du bruit (de 22h00 à 02h00 du mat semble bien)

C'est impossible d'y aller avant 22h (trop chaud)
Et de toute façon, il faut trop chaud la nuit pour dormir!

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Chris25 le 18/06/2026 à 18:26

Et le petit Gregory, il attend quoi ???

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Marco691 le 18/06/2026 à 18:19

C'est ça, le "plan canicule" de la Métropole? on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Quelle indigence! aucun élargissement des horaires de piscine à Lyon Villeurbanne et Bron?pas de lieux spécialement aménagés et ouverts à tous pour ceux qui n'ont pas la clim chez eux? se contenter d'ouvrir les musées, tu parles c'est du foutage de gueule. Honte à Sarselli et à sa bande de bras aussi cassés que l'ancienne équipe. Oui mais y'a navigône ha ça on vous le répète sur tous les tons le dernier gadget tcl.

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Aladin le 18/06/2026 à 18:18

La metropole sent fout des personnes âgées et les paesonne vulnérable tout c est fonctionnaires sont bien au frais avec la climatisation et je peut vous que ça tourne à plein régime

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Gabin69 le 18/06/2026 à 18:11
Utile a écrit le 18/06/2026 à 17h40

Je ne sais pas si c'était utile de faire un article sur ce sujet, tellement ce qui est mis en place est le néant...

C'est justement parce que c'est le néant que c'est utile d'en faire un article

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Utile le 18/06/2026 à 17:40

Je ne sais pas si c'était utile de faire un article sur ce sujet, tellement ce qui est mis en place est le néant...

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oui svp le 18/06/2026 à 17:29

Ah, enfin on va enfin avoir des canadairs pour nous créer les pluies artificielles ?

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entre Rhône & Saône le 18/06/2026 à 17:22

moralité : Cela protège surtout ceux qui sont fonctionnaires ou assimilé.

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Les ombrieres le 18/06/2026 à 17:00

Le cœur du dispositif est à Bellecour! Tous ( et toutes) sous les ombrieres ! La ville des fiertés est en marche !! Merci Monsieur le maire Vive LFI

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EL NINO ARRIVE le 18/06/2026 à 16:58
ca va faire mal a écrit le 18/06/2026 à 16h34

deux semaines à plus de 35 degrés sa va faire mal à tout le monde avec le béton le sentiment qui il fait 50 degrés bon courage aux sans abris et aux personnes âgées sans accompagnement

Avec le phénomène " EL NINO " qui se met en place , il va y’avoir de la casse.

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Chris6969699 le 18/06/2026 à 16:50

Ca fait plaisir de voir des élus réactifs, ce n'est pas si fréquent...

On attend la plan canicule de la Mairie écolo de Lyon...

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ca va faire mal le 18/06/2026 à 16:34

deux semaines à plus de 35 degrés sa va faire mal à tout le monde avec le béton le sentiment qui il fait 50 degrés bon courage aux sans abris et aux personnes âgées sans accompagnement

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incroyable le 18/06/2026 à 16:34

quel ambition ! bravo la Métropole

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