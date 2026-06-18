Canicule à Lyon : la Métropole active son plan d’urgence

Dans un communiqué, la collectivité indique agir "en coordination avec les services de l'État" afin de protéger l'ensemble de la population et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables.

Parmi les mesures annoncées, les déchèteries métropolitaines n'accueilleront désormais le public que le matin, de 7h30 à 14h. Les parcs de Parilly et de Lacroix-Laval restent quant à eux ouverts aux horaires habituels.

La Métropole a également activé le plan bleu dans tous les Ehpad de son territoire. En parallèle, ses agents contactent quotidiennement les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, en situation de handicap, les femmes enceintes ou les parents de jeunes enfants. Des visites à domicile peuvent être organisées si nécessaire.

La collectivité rappelle enfin plusieurs consignes de prudence : boire régulièrement, fermer volets et rideaux en journée, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et privilégier les lieux frais ou climatisés. Les habitants peuvent également consulter les cartes des fontaines à eau, des lieux de fraîcheur et des itinéraires fraîcheur mis à disposition sur le territoire.

Le numéro national Canicule Info Service reste accessible gratuitement au 0 800 06 66 66, de 9h à 19h