Canicule à Lyon : la Métropole active son plan d’urgence

Dans un communiqué, la collectivité indique agir "en coordination avec les services de l'État" afin de protéger l'ensemble de la population et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables.
Parmi les mesures annoncées, les déchèteries métropolitaines n'accueilleront désormais le public que le matin, de 7h30 à 14h. Les parcs de Parilly et de Lacroix-Laval restent quant à eux ouverts aux horaires habituels.
La Métropole a également activé le plan bleu dans tous les Ehpad de son territoire. En parallèle, ses agents contactent quotidiennement les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, en situation de handicap, les femmes enceintes ou les parents de jeunes enfants. Des visites à domicile peuvent être organisées si nécessaire.
La collectivité rappelle enfin plusieurs consignes de prudence : boire régulièrement, fermer volets et rideaux en journée, éviter les sorties aux heures les plus chaudes et privilégier les lieux frais ou climatisés. Les habitants peuvent également consulter les cartes des fontaines à eau, des lieux de fraîcheur et des itinéraires fraîcheur mis à disposition sur le territoire.
Le numéro national Canicule Info Service reste accessible gratuitement au 0 800 06 66 66, de 9h à 19h
Il c’est écoulé 23ans depuis la canicule de 2003.Signaler Répondre
Depuis 10ans c’est canicule tous les étés.
Et qu’est ce qui a été mis en place depuis 23ans ?Absolument rien,pourtant en 23 ans on peut en faire des choses.
Au final la SNCF supprime des trains,les écoles ferment.Hormis nous faire 40 articles par jour et un
Numéro vert il n’y a rien de concret.
Plan canicule urgence:Signaler Répondre
"ON CHANGE RIEN SURTOUT LES GARS ...."
"SI ATTEND, J'AI UNE IDÉE, OUVRONS LA DECHET' LE MATIN SEULEMENT ET EN PLUS ON LAISSE LES PARCS DÉJÀ OUVERTS OUVERTS"
Nickel, si avec ça les gens se plaignent je comprend pas ...
Les brumisateurs de la placer Bellecour fonctionnent ils ?Signaler Répondre
Peut être que pour une fois ce serait une bonne idée de décaller la fête du bruit (de 22h00 à 02h00 du mat semble bien)Signaler Répondre
C'est impossible d'y aller avant 22h (trop chaud)
Et de toute façon, il faut trop chaud la nuit pour dormir!
Et le petit Gregory, il attend quoi ???Signaler Répondre
C'est ça, le "plan canicule" de la Métropole? on ne sait s'il faut en rire ou en pleurer. Quelle indigence! aucun élargissement des horaires de piscine à Lyon Villeurbanne et Bron?pas de lieux spécialement aménagés et ouverts à tous pour ceux qui n'ont pas la clim chez eux? se contenter d'ouvrir les musées, tu parles c'est du foutage de gueule. Honte à Sarselli et à sa bande de bras aussi cassés que l'ancienne équipe. Oui mais y'a navigône ha ça on vous le répète sur tous les tons le dernier gadget tcl.Signaler Répondre
La metropole sent fout des personnes âgées et les paesonne vulnérable tout c est fonctionnaires sont bien au frais avec la climatisation et je peut vous que ça tourne à plein régimeSignaler Répondre
C'est justement parce que c'est le néant que c'est utile d'en faire un articleSignaler Répondre
Je ne sais pas si c'était utile de faire un article sur ce sujet, tellement ce qui est mis en place est le néant...Signaler Répondre
Ah, enfin on va enfin avoir des canadairs pour nous créer les pluies artificielles ?Signaler Répondre
moralité : Cela protège surtout ceux qui sont fonctionnaires ou assimilé.Signaler Répondre
Le cœur du dispositif est à Bellecour! Tous ( et toutes) sous les ombrieres ! La ville des fiertés est en marche !! Merci Monsieur le maire Vive LFISignaler Répondre
Avec le phénomène " EL NINO " qui se met en place , il va y’avoir de la casse.Signaler Répondre
Ca fait plaisir de voir des élus réactifs, ce n'est pas si fréquent...Signaler Répondre
On attend la plan canicule de la Mairie écolo de Lyon...
deux semaines à plus de 35 degrés sa va faire mal à tout le monde avec le béton le sentiment qui il fait 50 degrés bon courage aux sans abris et aux personnes âgées sans accompagnementSignaler Répondre
quel ambition ! bravo la MétropoleSignaler Répondre