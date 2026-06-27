Incendies en série dans la région : un feu perturbe l'A89 près de Lyon, les autorités renforcent les moyens

Les automobilistes circulant sur l'A89 dans le sens Lyon-Clermont doivent faire preuve de prudence ce samedi après-midi. La préfecture de la Loire annonce qu'un incendie est en cours ce samedi après midi à proximité de Sainte-Colombe-sur-Gand, sur l'autoroute A89 een direction de Clermont-Ferrand.

En raison de l'intervention des secours, la voie de droite a été neutralisée, provoquant des difficultés de circulation dans le secteur. Les services de l'État demandent aux usagers de "faciliter le passage des secours" et recommandent d'"éviter le secteur" dans la mesure du possible.

La situation est suivie de très près à l'échelle régionale. Les services de l'État indiquent que plusieurs feux d'espaces naturels sont actuellement en cours dans la région. Face à cette multiplication des interventions, le Centre opérationnel zonal a été activé au niveau 2 afin d'assurer le suivi des différents événements en appui des départements concernés.

Des moyens aériens, notamment des avions et des hélicoptères bombardiers d'eau, sont également engagés dans la lutte contre les incendies. Les autorités demandent au public de s'éloigner des zones de sinistre, de ne pas faire voler de drones afin de ne pas gêner les aéronefs engagés et de respecter les consignes données par les secours.

Ces incendies interviennent dans un contexte particulièrement sensible. Depuis ce samedi matin, les autorités alertent sur des conditions météorologiques favorisant fortement les départs de feu.

Avec des températures comprises entre 37 et 39°C, le département du Rhône et de la Loire sont confrontés à un épisode de chaleur intense. La préfecture du Rhône souligne qu'en plus de ces fortes chaleurs souffle "un vent de sud encore plus sensible que la veille, qui entraîne un effet 'sèche-cheveux' sur la végétation", un phénomène qui assèche rapidement les espaces naturels et accroît le risque d'incendie.

Selon les services de l'État, "le risque de départ de feux et de propagation est élevé, dans le département du Rhône et la métropole de Lyon". Les autorités invitent donc la population à adopter les bons réflexes pour limiter les risques.