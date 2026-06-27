Faits Divers

Incendies en série dans la région : un feu perturbe l'A89 près de Lyon, les autorités renforcent les moyens

Incendies en série dans la région : un feu perturbe l'A89 près de Lyon, les autorités renforcent les moyens

Plusieurs incendies éclatent dans la région, l'A89 touchée à son tour.

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incendie

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