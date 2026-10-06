Mise à jour à 14h : Un groupe circule sur le cours Gambetta, tandis qu'un autre est signalé sur le quai Augagneur. "La situation nécessite une mobilisation continue des forces de l'ordre pour empêcher des dégradations et des jets de projectiles", indique la Préfecture.
Mise à jour à 13h : Environ 20 000 personnes ont manifesté à Lyon, selon les chiffres communiqués ce mardi.
Mise à jour à 12h30 : Il est demandé aux manifestants de quitter la place Guichard pour assurer la sécurité des manifestants, compte tenu du comportements de groupes sauvages. Un incendie a été signalé rue Duguesclin, les pompiers ont été appelés en renfort.
Mise à jour à 12h : Les manifestants sont arrivés sur la place Guichard. Le défilé a été émaillé de quelques incidents, notamment des jets de projectiles envers les forces de l'ordre. Un groupe serait sorti du cortège pour s'en prendre à un commissariat, nécessitant une intervention des effectifs de police placés en protection. Selon la Préfecture, des cortèges sauvages, composés d'individus cagoulés et masqués, ont quitté le lieu d'arrivée de la manifestation.
Mise à jour 10h35 : La manifestation a finalement démarré peu après 10h30 depuis la place Bellecour, à Lyon. Le cortège s’est ainsi élancé avec plus d’une demi-heure de retard sur l’horaire initialement prévu, le départ ayant été annoncé à 10h.
Les manifestants doivent désormais rejoindre la place Guichard en empruntant l’itinéraire déclaré en préfecture.
Le cortège vient de s'élancer. #BlocusLycées #Lycées https://t.co/uW86EMbSK5— Lyon Mag (@lyonmag) October 6, 2026
17 établissements impactés et huit interpellations
Mise à jour à 9h35 : La mobilisation se poursuit ce mardi matin à Lyon et dans son agglomération. Selon un nouveau point de situation communiqué par les autorités, 17 établissements sont désormais impactés depuis le début de la matinée, avec une majorité d'universités concernées.
Les forces de l’ordre ont par ailleurs procédé à huit interpellations, notamment pour des faits de dégradations ainsi que pour le transport d’objets incendiaires ou d’artifices.
Mise à jour à 9h11 : Le dispositif de sécurité est renforcé ce mardi à Lyon. Dans le cadre de la manifestation et des différents rassemblements prévus ce 6 octobre, le préfet du Rhône a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à recourir à la captation d’images par drone.
Ce dispositif vient compléter les mesures déjà prises pour encadrer cette nouvelle journée de mobilisation dans l’agglomération lyonnaise.
Dans le cadre de la manifestation et des rassemblements prévus ce mardi 6 octobre 2026, le Préfet a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à utiliser la captation d’images par drone. https://t.co/UyrYgcpMUf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 6, 2026
Article initial à 8h26: Alors qu’une manifestation doit partir de la place Bellecour à 10h ce mardi, les premiers blocages ont débuté dès le début de matinée.
Selon le premier point de situation communiqué à 8h par la préfecture du Rhône, 15 établissements sont perturbés. L’université Lyon 2, l’École normale supérieure (ENS) et l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon font notamment partie des sites concernés.
Des blocages mais pas de violences signalées à 8h
Les autorités font état de blocages ou de blocages filtrants devant plusieurs établissements. À 8h, aucune dégradation ni violence nécessitant l'intervention des forces de l'ordre n'avait toutefois été constatée.
Une intervention a néanmoins eu lieu aux abords de l’université Lyon 2. Des individus masqués et casqués bloquaient les voies du tramway. Les forces de l’ordre sont intervenues afin de les disperser.
Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après celle de lundi, durant laquelle la situation s’était progressivement tendue. À midi, 24 établissements étaient alors impactés et sept personnes avaient été interpellées. Des incidents avaient notamment éclaté devant le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement, où un groupe d’une quarantaine d’individus masqués avait commis des dégradations et tiré des mortiers en direction de l’établissement.
Une manifestation à 10h place Bellecour
La mobilisation doit prendre une autre dimension dans la matinée avec une manifestation à l’appel de l’intersyndicale de l’Éducation nationale et d’organisations étudiantes et lycéennes.
Le cortège doit partir à 10h de la place Bellecour avant de rejoindre la place Guichard. Un dispositif de sécurité est prévu pour encadrer le rassemblement.
En parallèle, les rassemblements sont interdits ce mardi aux abords de 67 établissements scolaires. Des restrictions concernant les carburants et certains moyens pyrotechniques sont également en vigueur.
Va bosser deja dans le service publique, école, pompier, police, hôpital et tu verras si après des heures a se faire insulter, mépriser tu n as pas envie de mettre des tartes. Mais le service publique ne trie personne, alors il ramasse beaucoup de merde. ...Signaler Répondre
J ai interdit a mes enfants d'être fonctionnaire, j en ai bavé pendant 35 ans, eux maintenant sont médecins dans le privé .
Vous allez en chier la GenZ bien gâtée...a vouloir tout sans effort. .
L’IGPN saisie après des accusations « d’actes relevant d’une agression sexuelle sur mineur » à MetzSignaler Répondre
Les lycéens et étudiants ne se battent pas contre une réforme ou pour ne pas perdre de droits. Ils sont dans la conquête d’un nouveau monde ! C’est ce qui rend le mouvement si puissant, suivons-les !Signaler Répondre
C'est quoi cette vison totalitaire et infect pour maquer le réel ? C'est digne d'un militant facho de la gauche sectaire.Signaler Répondre
Quel est le rapport entre les conditions d'enseignement et les antifas?Signaler Répondre
C'est une maladie mentale à ce niveau.
Si tu es pas capable change de métierSignaler Répondre
Pourquoi Cnews et les médias d’extrême droite cherche-t-il à sauver Emmanuel Macron, dont le devenir tient à un fil, au moment où la jeunesse de la nation, de toutes origines et de toutes obédiences, s'ébranle pour réclamer le droit à un avenir et à la dignité ? la note du renseignement et tout les médias proches de l’extrême droite glorifie Macron l’extrême droite a peur que Macron dépose sa démission aujourd’hui car cela ne convient pas l’extrême droite une élection présidentielle d’ici fin d’année est probableSignaler Répondre
n ' importe quoi .Signaler Répondre
On se rassure comme l 'on peut , c 'était des petits jeunes bien sympathiques , qui ne sont pas prêts de lâcher les basques de la dite bourgeoisie qui ont voulu clochardiser les établissements tout en mettant leurs enfants bien à l 'abris dans des établissements privés payants en faisant fi de notre devise républicaine.
hier des manifestations partout Les Européens se réveillent ! Éducation en France, logement en Espagne, paix en Allemagne, services publics en Belgique... Des combats différents, une même volonté : reprendre la main sur nos vies face à des gouvernements qui ne répondent pas aux besoins des populations.Signaler Répondre
Vue la tournure, la gen z est la 1ere génération à n'avoir pas tout compris....Signaler Répondre
Une rupture dans l'histoire humaine
comme la perte de l'écriture dont toutes les générations ont respecté depuis plus de 5000ans est en passe de se perdre.
la voiture des policiers de la bac qui fonce sur des lycéens qui sont sur un trottoir c'est parce que leur équipement est trop lourd aussi?Signaler Répondre
des professionnels entrainés ne peuvent se retrancher derrière aucune excuse pour justifier leur perte de nerf.
Et pas de drapeaux pour soutenir les femmes en Afghanistan... Étonnant ?Signaler Répondre
Tu vas chouiner l'année prochaine. Ton Méchancon il va ramasser ses dents et disparaître.Signaler Répondre
Que répondre à ces gens qui voient de l'extrême droite de partout? même sur des sujets qui ont rien à voir :)Signaler Répondre
ça doit y aller les hors sujets en dissert de philo
que ce n'était pas un p'tit gars qui entreprenait une spécialite qui exigeait un travail manuel minutieuxSignaler Répondre
La police a plutôt pour consigne d'éviter au maximum les affrontements, d'être en retrait... pour éviter qu'un coton tige de 50kgs finisse KO.Signaler Répondre
J'aimerais te voir sous un uniforme de 20kgs, en train de ramasser des mortiers, cannettes, boules de pétanque et autres dans la tête, on verrait si tu gardes ton calme...
Va plutôt manifester en Amérique du Sud ou en Chine, tu verras un peu comment ça se passe dans les pays idéologiquement proches de tes idées
Mettez-moi tous ces fils et filles de feignants au charbon mdrr !Signaler Répondre
Y’a facile 30k personnes à Lyon sans abuser, c’est magnifique ce qu’il se passe des vidéos montrent du monde de bellecour et sur le pont de la la Guillotière noir de monde le 17 octobre sa sera pireSignaler Répondre
Salut le courageux,Signaler Répondre
10h37, tu es pas dans la rue? Tu fais pas partie des "vrais hommes" qui lancent des cailloux sur la police puis détalent comme des lapins apeurés?
Au moins c'est bien, tu as réussi à te lever ce matin ;)
Bonne journée
Elle est où l extrême droite dans ce mouvement ?Signaler Répondre
que le gouvernement avait fait le pari de la répression !Signaler Répondre
A voir le nombre de jeunes , avec leur petite gueule bien sympathique dirait Brassens , qui défilaient ce matin , il va falloir faire passer à la caisse les petits protégés de ce gouvernement , les milliardaires qui se sont enrichis au rythme ou le reste de la population s 'appauvrissait .
Lyon, Raphael ARNAULT s'est tenu à carreau et a maintenu ses troupes de fascistes......nous gardons en mémoire l agression du jeune a la croix rousse et le meurtre de Quentin....Signaler Répondre
Si vous voulez rire, allez sur internet MELENCHON pose en président de la république, on dirait Giscard d Estaing 🤣🤣pour appeler au calme......
Le mytho il aura rêvé toute sa vie ....parce que la république c est luiiiiiiiiii🤡🤡🤡
Marrée noire a Lyon les médias on rien compris ils ont tout fait pour faire peur avec LFI mais au final chaque jour la France d’en bas se révolte l’alliance entre Macron et l’extrême droite a fait peshitSignaler Répondre
comme le pseudo choisi .Signaler Répondre
Les lycéens sont en train de suivre le cours le plus important de leur scolarité. Ils apprennent la citoyenneté, la solidarité, l'esprit critique, l'analyse politique, les institutions, le traitement médiatique et ses biais, lâcheté de quelques partis politique. Alors évidemment ça ne se mesure pas dans un classement PISA, mais qu'en a-t-on à faire de se comparer avec des élèves de pays où l'on n'apprend pas à penser mais à compter vite ? Nous n'avons pas à nous comparer à eux, ce que nous avons ne se mesure pas, et c'est inestimable. fier de la genZ 33Signaler Répondre
T'appelles ça du courage ? S'en prendre à des gens dans le dos comme on l'a vu dans des vidéos, s'en prendre à certains en bandes organisées, t'appelles ça du courage ?Signaler Répondre
Ceux qui se sont battus durant la guerre du Golfe, la plus récente ou dans d'autres guerres, ça c'est le vrai courage.
Alors, n'utilise pas des mots qui te dépassent.
Non, ça c'est uniquement la vision de la gauchosphere antisémite Lfiste qui elle seule détient la vérité vrai.Signaler Répondre
Des revendications toujours aussi délirantes?Signaler Répondre
Quelle rapport avec l'extrême droite?
L'extrême gauche est inquiète et sait qu'ils vont tout perdre, alors c'est pour eux comme leur baroud d'honneur...
Ces jeunes ne sont pas en âge de voter, et de toutes façons qui le veuillent ou non le parti de Marine finira par passer même si ils menacent de casser comme pour les électrocutés de Clichy-sous-Bois ou nahel, le plus sera pour le serrage de vis après...
Seulement des milliers ? Ils ne représentent donc qu'une minorité issue de la bourgeoisie lyonnaise.Signaler Répondre
Vous êtes manipulé par l’extrême gauche, le plus grand danger que la France n’ait pas connu depuis 80 ans! Fave a ce poison qui mine notre démocratie, nous résistons face à ces ennemis, fascistes de l’extrême gauche qui veulent nous imposer leur dictature!Signaler Répondre
à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la FranceSignaler Répondre
pas de drapeaux pour l Ukraine qui se fait massacrer …. par un état dictateur ….Signaler Répondre
En ce jour de mobilisation et puisque ça n'a pas l'air d'intéresser le gouvernement et les médias , rappelons les revendications des lycéens : - Rénovation des lycées vétustes et dégradés - Remplacement de tous les professeurs absents - Baisse du nombre d'élèves par classe - Abrogation de Parcoursup - Refonte des emplois du temps, décalés et invivables depuis la réforme du lycée - Embauche de personnels d'accompagnement et d'orientation : infirmières, psychologues, conseillers d’orientation, assistantes sociales. Tant que le ministre ne les écoutera pas, la mobilisation continuera. La répression et les mutilations doivent cesser. Des réponses politiques doivent être apportées par le gouvernement.Signaler Répondre
ce matin La France a procédé au tir d’un missile balistique stratégique depuis un sous-marin nucléaire, sous les yeux d’Emmanuel Macron. Le missile, tiré SANS charge nucléaire, est retombé dans le nord de l’océan Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. et la police tire en réel des LBD sur des manifestants sur des lycéens 15,16,17 ansSignaler Répondre
les fils de bourgeois sont dans le privé car ils veulent réussir leur vie d après ….Signaler Répondre
C’est étonnant, car on ne voit pas le drapeau du Yémen. Le Yémen. Tu sais ce pays dans lequel un conflit dure depuis plus de onze ans, conflit qui a fait un demi-million de morts musulmans. Conflit dont tu te moques éperdument, comme tous les "belles z'âmes de goche" parce que les victimes n'ont pas le bon ennemi.Signaler Répondre
je suis curieux de savoir pourquoi les commentaires mentionnant les vidéos de policiers ne sont pas diffusés.Signaler Répondre
c'est de la malhonnêteté vis à vis de la liberté d'expression du commentateur et vis à vis de vos lecteurs qui n'ont pas droit au contradictoire.
Mais la casse n’est pas une fin en soit.Signaler Répondre
C’est un outil. Ce pays, et ses gouvernements ne comprennent que la violence. Quand faudra t’il que les gens comprennent que quotidiennement on les prend pour des billes sous convert de « responsabilisation, pseudo acquis en guise de miette »
Tous les jours vous allez au boulot, on vous forge des avenir de larbins dans ces ecoles, pour vivre comme des médiocres. Pendant ce temps les milliards coulent à flot pour quelques nantis privilégiés.
Tant que ça ne claquera pas un bon coup, vous n’aurez rien.
La seule chose qui fait bouger les lignes c’est de faire flipper. Mettons ce pays à l’arrêt et vous verrez si vous n’aurez pas des acquis. Mais aidés par la peur, ils continuent à nous contenir comme des moutons.
Bravo à cette jeunesse. Qu’elle agisse sans retenue… comme l’invite à le faire le ministre de l’interieur du Mozart de la finance, qui nous a emmené dans les limbes.
Oui c’est normal l’objectif d’une manifestation c’est d etre désagréable sinon on manifeste dans son jardin ou dans un parcSignaler Répondre
Et puis votre remarque est infondée
Les manifestations se passse aussi durant les vacances et le wkend , et il y a pleins d exemples.
Prenez le plus proche exemple qui sera le 17.10
Un samedi et un wkend et en vacances
Donc bon ce vieux argument n’est en fait qu’un hors propos, de plus.
Vous êtes hors propos et hors système vous êtes la verrue
Défilez, défilez, les casseurs seront tranquille, pour aller casser les lycées pendant ce tempsSignaler Répondre
Ils sont casseurs mais pas trop cons
Absolument pas, ces jeunes ont le droit de revendiquer plusieurs idées politiques en même temps vous savez ? En l'occurrence, ces drapeaux servent à se rappeler que là-bas, un état génocidaire continue de perpétrer des exactions.Signaler Répondre
Gardez l’œil et gardez la main 👋 🤣😂😂Signaler Répondre
Quelle revendication lycéenne les drapeaux étrangers ? Indication idéologique qui passe avant les revendications sociales ?Signaler Répondre
je vois pas en quoi la casse pourrait être utile à la société. Par contre je vois des gens qui manifestent uniquement quand ça ne les dérange pas trop, pas le week end, pas pendant les vacances, faut pas pousser, les loisirs c'est sacréSignaler Répondre
Salut les aigris!Signaler Répondre
Alors derrière vos petits claviers à vous plaindre de ces évènements qui pourraient être utiles à la société toute entière?
Où on continue à râler sur Macron, Doucet et cie, en contemplant son petit Smic, en se disant que la vie est une vraie tartine de m****?
Le courage ça ne s’achète pas..
"toujours les mêmes" dorment encore...Signaler Répondre
Et les jours précédents ? Mémoire sélective sans doute.....Signaler Répondre
Méthodes dignes de la gestapo ou du KGB ???? Ouvre un livre d histoire et tu verras tout de suite la différence entre des millions de morts et déportés et quelques blessés de part et d'autre.Meme si c'est regrettable, quand tu veux jouer au toréador il faut accepter le taureau.Signaler Répondre
Bon, depuis une semaine on voit bien qui sont les casseurs 🤣 De braves lycéens qui jettent des caillou au FDO, qui incendient le visage d'une femme, qui donne des coups de pieds dans la tete a un homme a terre 😉Signaler Répondre
Parfaitement résumé. Bravo !Signaler Répondre