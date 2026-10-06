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Mobilisation lycéenne à Lyon : 20 000 manifestants, des cortèges sauvages signalés

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Mobilisation lycéenne à Lyon : 20 000 manifestants, des cortèges sauvages signalés

Nouvelle journée de mobilisation à Lyon et dans son agglomération.

Mise à jour à 14h : Un groupe circule sur le cours Gambetta, tandis qu'un autre est signalé sur le quai Augagneur. "La situation nécessite une mobilisation continue des forces de l'ordre pour empêcher des dégradations et des jets de projectiles", indique la Préfecture.

Mise à jour à 13h : Environ 20 000 personnes ont manifesté à Lyon, selon les chiffres communiqués ce mardi.

Mise à jour à 12h30 : Il est demandé aux manifestants de quitter la place Guichard pour assurer la sécurité des manifestants, compte tenu du comportements de groupes sauvages. Un incendie a été signalé rue Duguesclin, les pompiers ont été appelés en renfort.

Mise à jour à 12h : Les manifestants sont arrivés sur la place Guichard. Le défilé a été émaillé de quelques incidents, notamment des jets de projectiles envers les forces de l'ordre. Un groupe serait sorti du cortège pour s'en prendre à un commissariat, nécessitant une intervention des effectifs de police placés en protection. Selon la Préfecture, des cortèges sauvages, composés d'individus cagoulés et masqués, ont quitté le lieu d'arrivée de la manifestation. 

Mise à jour 10h35 : La manifestation a finalement démarré peu après 10h30 depuis la place Bellecour, à Lyon. Le cortège s’est ainsi élancé avec plus d’une demi-heure de retard sur l’horaire initialement prévu, le départ ayant été annoncé à 10h.

Les manifestants doivent désormais rejoindre la place Guichard en empruntant l’itinéraire déclaré en préfecture.

17 établissements impactés et huit interpellations

Mise à jour à 9h35 : La mobilisation se poursuit ce mardi matin à Lyon et dans son agglomération. Selon un nouveau point de situation communiqué par les autorités, 17 établissements sont désormais impactés depuis le début de la matinée, avec une majorité d'universités concernées.

Les forces de l’ordre ont par ailleurs procédé à huit interpellations, notamment pour des faits de dégradations ainsi que pour le transport d’objets incendiaires ou d’artifices.

Mise à jour à 9h11 : Le dispositif de sécurité est renforcé ce mardi à Lyon. Dans le cadre de la manifestation et des différents rassemblements prévus ce 6 octobre, le préfet du Rhône a pris un arrêté autorisant les forces de l’ordre à recourir à la captation d’images par drone.

Ce dispositif vient compléter les mesures déjà prises pour encadrer cette nouvelle journée de mobilisation dans l’agglomération lyonnaise.

Article initial à 8h26: Alors qu’une manifestation doit partir de la place Bellecour à 10h ce mardi, les premiers blocages ont débuté dès le début de matinée.

Selon le premier point de situation communiqué à 8h par la préfecture du Rhône, 15 établissements sont perturbés. L’université Lyon 2, l’École normale supérieure (ENS) et l’Institut d’études politiques (IEP) de Lyon font notamment partie des sites concernés.

Des blocages mais pas de violences signalées à 8h

Les autorités font état de blocages ou de blocages filtrants devant plusieurs établissements. À 8h, aucune dégradation ni violence nécessitant l'intervention des forces de l'ordre n'avait toutefois été constatée.

Une intervention a néanmoins eu lieu aux abords de l’université Lyon 2. Des individus masqués et casqués bloquaient les voies du tramway. Les forces de l’ordre sont intervenues afin de les disperser.

Cette nouvelle journée de mobilisation intervient après celle de lundi, durant laquelle la situation s’était progressivement tendue. À midi, 24 établissements étaient alors impactés et sept personnes avaient été interpellées. Des incidents avaient notamment éclaté devant le lycée Saint-Just, dans le 5e arrondissement, où un groupe d’une quarantaine d’individus masqués avait commis des dégradations et tiré des mortiers en direction de l’établissement.

Une manifestation à 10h place Bellecour

La mobilisation doit prendre une autre dimension dans la matinée avec une manifestation à l’appel de l’intersyndicale de l’Éducation nationale et d’organisations étudiantes et lycéennes.

Le cortège doit partir à 10h de la place Bellecour avant de rejoindre la place Guichard. Un dispositif de sécurité est prévu pour encadrer le rassemblement.

En parallèle, les rassemblements sont interdits ce mardi aux abords de 67 établissements scolaires. Des restrictions concernant les carburants et certains moyens pyrotechniques sont également en vigueur.

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mobilisation lycéenne

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L idéologie a 3 balles et la réalité.... le 06/10/2026 à 14:38
Césarion a écrit le 06/10/2026 à 13h33

la voiture des policiers de la bac qui fonce sur des lycéens qui sont sur un trottoir c'est parce que leur équipement est trop lourd aussi?

des professionnels entrainés ne peuvent se retrancher derrière aucune excuse pour justifier leur perte de nerf.

Va bosser deja dans le service publique, école, pompier, police, hôpital et tu verras si après des heures a se faire insulter, mépriser tu n as pas envie de mettre des tartes. Mais le service publique ne trie personne, alors il ramasse beaucoup de merde. ...
J ai interdit a mes enfants d'être fonctionnaire, j en ai bavé pendant 35 ans, eux maintenant sont médecins dans le privé .
Vous allez en chier la GenZ bien gâtée...a vouloir tout sans effort. .

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chaque jour un drame le 06/10/2026 à 14:18
Medico social a écrit le 06/10/2026 à 13h14

Mettez-moi tous ces fils et filles de feignants au charbon mdrr !

L’IGPN saisie après des accusations « d’actes relevant d’une agression sexuelle sur mineur » à Metz

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la conquete le 06/10/2026 à 14:03
le monde entier nous regarde a écrit le 06/10/2026 à 12h55

Les lycéens sont en train de suivre le cours le plus important de leur scolarité. Ils apprennent la citoyenneté, la solidarité, l'esprit critique, l'analyse politique, les institutions, le traitement médiatique et ses biais, lâcheté de quelques partis politique. Alors évidemment ça ne se mesure pas dans un classement PISA, mais qu'en a-t-on à faire de se comparer avec des élèves de pays où l'on n'apprend pas à penser mais à compter vite ? Nous n'avons pas à nous comparer à eux, ce que nous avons ne se mesure pas, et c'est inestimable. fier de la genZ 33

Les lycéens et étudiants ne se battent pas contre une réforme ou pour ne pas perdre de droits. Ils sont dans la conquête d’un nouveau monde ! C’est ce qui rend le mouvement si puissant, suivons-les !

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Kevin Mattéo le 06/10/2026 à 13:54
maxPTT a écrit le 06/10/2026 à 11h23

Absolument pas, ces jeunes ont le droit de revendiquer plusieurs idées politiques en même temps vous savez ? En l'occurrence, ces drapeaux servent à se rappeler que là-bas, un état génocidaire continue de perpétrer des exactions.

C'est quoi cette vison totalitaire et infect pour maquer le réel ? C'est digne d'un militant facho de la gauche sectaire.

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Watt le 06/10/2026 à 13:49

Quel est le rapport entre les conditions d'enseignement et les antifas?
C'est une maladie mentale à ce niveau.

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Jeanne d’Arc le 06/10/2026 à 13:45
euh a écrit le 06/10/2026 à 13h14

La police a plutôt pour consigne d'éviter au maximum les affrontements, d'être en retrait... pour éviter qu'un coton tige de 50kgs finisse KO.
J'aimerais te voir sous un uniforme de 20kgs, en train de ramasser des mortiers, cannettes, boules de pétanque et autres dans la tête, on verrait si tu gardes ton calme...

Va plutôt manifester en Amérique du Sud ou en Chine, tu verras un peu comment ça se passe dans les pays idéologiquement proches de tes idées

Si tu es pas capable change de métier

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Macron demission le 06/10/2026 à 13:42

Pourquoi Cnews et les médias d’extrême droite cherche-t-il à sauver Emmanuel Macron, dont le devenir tient à un fil, au moment où la jeunesse de la nation, de toutes origines et de toutes obédiences, s'ébranle pour réclamer le droit à un avenir et à la dignité ? la note du renseignement et tout les médias proches de l’extrême droite glorifie Macron l’extrême droite a peur que Macron dépose sa démission aujourd’hui car cela ne convient pas l’extrême droite une élection présidentielle d’ici fin d’année est probable

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la bourgeoisie lyonnaise ? le 06/10/2026 à 13:35
Gui a écrit le 06/10/2026 à 12h48

Seulement des milliers ? Ils ne représentent donc qu'une minorité issue de la bourgeoisie lyonnaise.

n ' importe quoi .

On se rassure comme l 'on peut , c 'était des petits jeunes bien sympathiques , qui ne sont pas prêts de lâcher les basques de la dite bourgeoisie qui ont voulu clochardiser les établissements tout en mettant leurs enfants bien à l 'abris dans des établissements privés payants en faisant fi de notre devise républicaine.

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la force des europeens le 06/10/2026 à 13:34

hier des manifestations partout Les Européens se réveillent ! Éducation en France, logement en Espagne, paix en Allemagne, services publics en Belgique... Des combats différents, une même volonté : reprendre la main sur nos vies face à des gouvernements qui ne répondent pas aux besoins des populations.

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Une gen Z qui n'a pas tout compris le 06/10/2026 à 13:33
le monde entier nous regarde a écrit le 06/10/2026 à 12h55

Les lycéens sont en train de suivre le cours le plus important de leur scolarité. Ils apprennent la citoyenneté, la solidarité, l'esprit critique, l'analyse politique, les institutions, le traitement médiatique et ses biais, lâcheté de quelques partis politique. Alors évidemment ça ne se mesure pas dans un classement PISA, mais qu'en a-t-on à faire de se comparer avec des élèves de pays où l'on n'apprend pas à penser mais à compter vite ? Nous n'avons pas à nous comparer à eux, ce que nous avons ne se mesure pas, et c'est inestimable. fier de la genZ 33

Vue la tournure, la gen z est la 1ere génération à n'avoir pas tout compris....
Une rupture dans l'histoire humaine
comme la perte de l'écriture dont toutes les générations ont respecté depuis plus de 5000ans est en passe de se perdre.

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Césarion le 06/10/2026 à 13:33
euh a écrit le 06/10/2026 à 13h14

La police a plutôt pour consigne d'éviter au maximum les affrontements, d'être en retrait... pour éviter qu'un coton tige de 50kgs finisse KO.
J'aimerais te voir sous un uniforme de 20kgs, en train de ramasser des mortiers, cannettes, boules de pétanque et autres dans la tête, on verrait si tu gardes ton calme...

Va plutôt manifester en Amérique du Sud ou en Chine, tu verras un peu comment ça se passe dans les pays idéologiquement proches de tes idées

la voiture des policiers de la bac qui fonce sur des lycéens qui sont sur un trottoir c'est parce que leur équipement est trop lourd aussi?

des professionnels entrainés ne peuvent se retrancher derrière aucune excuse pour justifier leur perte de nerf.

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Faja69 le 06/10/2026 à 13:31
maxPTT a écrit le 06/10/2026 à 11h23

Absolument pas, ces jeunes ont le droit de revendiquer plusieurs idées politiques en même temps vous savez ? En l'occurrence, ces drapeaux servent à se rappeler que là-bas, un état génocidaire continue de perpétrer des exactions.

Et pas de drapeaux pour soutenir les femmes en Afghanistan... Étonnant ?

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Orev33 le 06/10/2026 à 13:29
lyon en force a écrit le 06/10/2026 à 13h02

Marrée noire a Lyon les médias on rien compris ils ont tout fait pour faire peur avec LFI mais au final chaque jour la France d’en bas se révolte l’alliance entre Macron et l’extrême droite a fait peshit

Tu vas chouiner l'année prochaine. Ton Méchancon il va ramasser ses dents et disparaître.

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Parano le 06/10/2026 à 13:28
C est pas clair...... a écrit le 06/10/2026 à 13h06

Elle est où l extrême droite dans ce mouvement ?

Que répondre à ces gens qui voient de l'extrême droite de partout? même sur des sujets qui ont rien à voir :)

ça doit y aller les hors sujets en dissert de philo

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faut espérer le 06/10/2026 à 13:25
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 06/10/2026 à 09h29

Une main arrachée pour avoir fait le con, pas grave

que ce n'était pas un p'tit gars qui entreprenait une spécialite qui exigeait un travail manuel minutieux

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euh le 06/10/2026 à 13:14
genZ a écrit le 06/10/2026 à 12h24

ce matin La France a procédé au tir d’un missile balistique stratégique depuis un sous-marin nucléaire, sous les yeux d’Emmanuel Macron. Le missile, tiré SANS charge nucléaire, est retombé dans le nord de l’océan Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. et la police tire en réel des LBD sur des manifestants sur des lycéens 15,16,17 ans

La police a plutôt pour consigne d'éviter au maximum les affrontements, d'être en retrait... pour éviter qu'un coton tige de 50kgs finisse KO.
J'aimerais te voir sous un uniforme de 20kgs, en train de ramasser des mortiers, cannettes, boules de pétanque et autres dans la tête, on verrait si tu gardes ton calme...

Va plutôt manifester en Amérique du Sud ou en Chine, tu verras un peu comment ça se passe dans les pays idéologiquement proches de tes idées

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Medico social le 06/10/2026 à 13:14

Mettez-moi tous ces fils et filles de feignants au charbon mdrr !

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bcp de monde le 06/10/2026 à 13:09

Y’a facile 30k personnes à Lyon sans abuser, c’est magnifique ce qu’il se passe des vidéos montrent du monde de bellecour et sur le pont de la la Guillotière noir de monde le 17 octobre sa sera pire

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salut le 06/10/2026 à 13:08
Agir a écrit le 06/10/2026 à 10h37

Salut les aigris!

Alors derrière vos petits claviers à vous plaindre de ces évènements qui pourraient être utiles à la société toute entière?

Où on continue à râler sur Macron, Doucet et cie, en contemplant son petit Smic, en se disant que la vie est une vraie tartine de m****?

Le courage ça ne s’achète pas..

Salut le courageux,

10h37, tu es pas dans la rue? Tu fais pas partie des "vrais hommes" qui lancent des cailloux sur la police puis détalent comme des lapins apeurés?

Au moins c'est bien, tu as réussi à te lever ce matin ;)

Bonne journée

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C est pas clair...... le 06/10/2026 à 13:06
belle manif a écrit le 06/10/2026 à 12h32

à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la France

Elle est où l extrême droite dans ce mouvement ?

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ça créve les yeux le 06/10/2026 à 13:05
C'est moi a écrit le 06/10/2026 à 09h06

Deja qu'on arrive pas à expulsé les OQTF..
Et toi tu veux expulser les fils de bourgeois ou de banlieue qui sont tous français??
T'es marrant..
Déjà si on pouvais leur faire payer et nettoyer la casse ca serait pas mal, parce que meme cela on ne sais pas faire..

De plus sur les réseaux (X souvent) ont voit des hommes en noirs protégés par des CRS qui cassent, ils ont fait la même choses pendant les gilet jaunes et c'est une méthode qui marche parfaitement pour décrédibiliser des revendications parfaitement légitimes..

Donc oui il ya des casseurs, oui ils faut les punirs, mais les methodes de la police macroniste sont dignes du KGB ou de la guestapo..
J'espère que la modération acceptera ce commentaire par avance merci.

que le gouvernement avait fait le pari de la répression !

A voir le nombre de jeunes , avec leur petite gueule bien sympathique dirait Brassens , qui défilaient ce matin , il va falloir faire passer à la caisse les petits protégés de ce gouvernement , les milliardaires qui se sont enrichis au rythme ou le reste de la population s 'appauvrissait .

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Avec LFI quelquefois on rit... le 06/10/2026 à 13:04
belle manif a écrit le 06/10/2026 à 12h32

à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la France

Lyon, Raphael ARNAULT s'est tenu à carreau et a maintenu ses troupes de fascistes......nous gardons en mémoire l agression du jeune a la croix rousse et le meurtre de Quentin....
Si vous voulez rire, allez sur internet MELENCHON pose en président de la république, on dirait Giscard d Estaing 🤣🤣pour appeler au calme......
Le mytho il aura rêvé toute sa vie ....parce que la république c est luiiiiiiiiii🤡🤡🤡

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lyon en force le 06/10/2026 à 13:02
belle manif a écrit le 06/10/2026 à 12h32

à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la France

Marrée noire a Lyon les médias on rien compris ils ont tout fait pour faire peur avec LFI mais au final chaque jour la France d’en bas se révolte l’alliance entre Macron et l’extrême droite a fait peshit

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Un commentaire béte et méchant le 06/10/2026 à 12:58
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 06/10/2026 à 09h29

Une main arrachée pour avoir fait le con, pas grave

comme le pseudo choisi .

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le monde entier nous regarde le 06/10/2026 à 12:55

Les lycéens sont en train de suivre le cours le plus important de leur scolarité. Ils apprennent la citoyenneté, la solidarité, l'esprit critique, l'analyse politique, les institutions, le traitement médiatique et ses biais, lâcheté de quelques partis politique. Alors évidemment ça ne se mesure pas dans un classement PISA, mais qu'en a-t-on à faire de se comparer avec des élèves de pays où l'on n'apprend pas à penser mais à compter vite ? Nous n'avons pas à nous comparer à eux, ce que nous avons ne se mesure pas, et c'est inestimable. fier de la genZ 33

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Jacques20 le 06/10/2026 à 12:54
Agir a écrit le 06/10/2026 à 10h37

Salut les aigris!

Alors derrière vos petits claviers à vous plaindre de ces évènements qui pourraient être utiles à la société toute entière?

Où on continue à râler sur Macron, Doucet et cie, en contemplant son petit Smic, en se disant que la vie est une vraie tartine de m****?

Le courage ça ne s’achète pas..

T'appelles ça du courage ? S'en prendre à des gens dans le dos comme on l'a vu dans des vidéos, s'en prendre à certains en bandes organisées, t'appelles ça du courage ?
Ceux qui se sont battus durant la guerre du Golfe, la plus récente ou dans d'autres guerres, ça c'est le vrai courage.
Alors, n'utilise pas des mots qui te dépassent.

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Anti gauchosphere le 06/10/2026 à 12:53
maxPTT a écrit le 06/10/2026 à 11h23

Absolument pas, ces jeunes ont le droit de revendiquer plusieurs idées politiques en même temps vous savez ? En l'occurrence, ces drapeaux servent à se rappeler que là-bas, un état génocidaire continue de perpétrer des exactions.

Non, ça c'est uniquement la vision de la gauchosphere antisémite Lfiste qui elle seule détient la vérité vrai.

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Défaite de la gauche? le 06/10/2026 à 12:50
belle manif a écrit le 06/10/2026 à 12h32

à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la France

Des revendications toujours aussi délirantes?
Quelle rapport avec l'extrême droite?
L'extrême gauche est inquiète et sait qu'ils vont tout perdre, alors c'est pour eux comme leur baroud d'honneur...
Ces jeunes ne sont pas en âge de voter, et de toutes façons qui le veuillent ou non le parti de Marine finira par passer même si ils menacent de casser comme pour les électrocutés de Clichy-sous-Bois ou nahel, le plus sera pour le serrage de vis après...

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Gui le 06/10/2026 à 12:48
belle manif a écrit le 06/10/2026 à 12h32

à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la France

Seulement des milliers ? Ils ne représentent donc qu'une minorité issue de la bourgeoisie lyonnaise.

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C’est pas fini le 06/10/2026 à 12:48
belle manif a écrit le 06/10/2026 à 12h32

à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la France

Vous êtes manipulé par l’extrême gauche, le plus grand danger que la France n’ait pas connu depuis 80 ans! Fave a ce poison qui mine notre démocratie, nous résistons face à ces ennemis, fascistes de l’extrême gauche qui veulent nous imposer leur dictature!

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belle manif le 06/10/2026 à 12:32

à Lyon , ils sont des milliers La jeunesse ne se laisse pas impressionner par la répression. bravo les jeunes il faut jamais céder à l’extrême droite vous êtes le futur de la France

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ah oui le 06/10/2026 à 12:27
maxPTT a écrit le 06/10/2026 à 11h23

Absolument pas, ces jeunes ont le droit de revendiquer plusieurs idées politiques en même temps vous savez ? En l'occurrence, ces drapeaux servent à se rappeler que là-bas, un état génocidaire continue de perpétrer des exactions.

pas de drapeaux pour l Ukraine qui se fait massacrer …. par un état dictateur ….

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la liste des demandes le 06/10/2026 à 12:26

En ce jour de mobilisation et puisque ça n'a pas l'air d'intéresser le gouvernement et les médias , rappelons les revendications des lycéens : - Rénovation des lycées vétustes et dégradés - Remplacement de tous les professeurs absents - Baisse du nombre d'élèves par classe - Abrogation de Parcoursup - Refonte des emplois du temps, décalés et invivables depuis la réforme du lycée - Embauche de personnels d'accompagnement et d'orientation : infirmières, psychologues, conseillers d’orientation, assistantes sociales. Tant que le ministre ne les écoutera pas, la mobilisation continuera. La répression et les mutilations doivent cesser. Des réponses politiques doivent être apportées par le gouvernement.

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genZ le 06/10/2026 à 12:24

ce matin La France a procédé au tir d’un missile balistique stratégique depuis un sous-marin nucléaire, sous les yeux d’Emmanuel Macron. Le missile, tiré SANS charge nucléaire, est retombé dans le nord de l’océan Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres de toute côte. et la police tire en réel des LBD sur des manifestants sur des lycéens 15,16,17 ans

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mort de rire le 06/10/2026 à 12:23
C'est moi a écrit le 06/10/2026 à 09h06

Deja qu'on arrive pas à expulsé les OQTF..
Et toi tu veux expulser les fils de bourgeois ou de banlieue qui sont tous français??
T'es marrant..
Déjà si on pouvais leur faire payer et nettoyer la casse ca serait pas mal, parce que meme cela on ne sais pas faire..

De plus sur les réseaux (X souvent) ont voit des hommes en noirs protégés par des CRS qui cassent, ils ont fait la même choses pendant les gilet jaunes et c'est une méthode qui marche parfaitement pour décrédibiliser des revendications parfaitement légitimes..

Donc oui il ya des casseurs, oui ils faut les punirs, mais les methodes de la police macroniste sont dignes du KGB ou de la guestapo..
J'espère que la modération acceptera ce commentaire par avance merci.

les fils de bourgeois sont dans le privé car ils veulent réussir leur vie d après ….

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Sans honte et sans limite le 06/10/2026 à 12:20
maxPTT a écrit le 06/10/2026 à 11h23

Absolument pas, ces jeunes ont le droit de revendiquer plusieurs idées politiques en même temps vous savez ? En l'occurrence, ces drapeaux servent à se rappeler que là-bas, un état génocidaire continue de perpétrer des exactions.

C’est étonnant, car on ne voit pas le drapeau du Yémen. Le Yémen. Tu sais ce pays dans lequel un conflit dure depuis plus de onze ans, conflit qui a fait un demi-million de morts musulmans. Conflit dont tu te moques éperdument, comme tous les "belles z'âmes de goche" parce que les victimes n'ont pas le bon ennemi.

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No pasaran le 06/10/2026 à 12:13
alec69 a écrit le 06/10/2026 à 09h34

Dit donc le cycliste patenté,
Il faut arrêter de raconter des conneries.
La police qui envoie des casseurs pour justifier leur intervention ?
Tout le monde sait très bien qui sont les casseurs et d'où ils viennent pour la plupart.
Il y a surtout des spécialistes partisans du désordres car cela arrange leur programme électoral.

je suis curieux de savoir pourquoi les commentaires mentionnant les vidéos de policiers ne sont pas diffusés.
c'est de la malhonnêteté vis à vis de la liberté d'expression du commentateur et vis à vis de vos lecteurs qui n'ont pas droit au contradictoire.

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Agir le 06/10/2026 à 12:10
jo a écrit le 06/10/2026 à 11h09

je vois pas en quoi la casse pourrait être utile à la société. Par contre je vois des gens qui manifestent uniquement quand ça ne les dérange pas trop, pas le week end, pas pendant les vacances, faut pas pousser, les loisirs c'est sacré

Mais la casse n’est pas une fin en soit.
C’est un outil. Ce pays, et ses gouvernements ne comprennent que la violence. Quand faudra t’il que les gens comprennent que quotidiennement on les prend pour des billes sous convert de « responsabilisation, pseudo acquis en guise de miette »
Tous les jours vous allez au boulot, on vous forge des avenir de larbins dans ces ecoles, pour vivre comme des médiocres. Pendant ce temps les milliards coulent à flot pour quelques nantis privilégiés.

Tant que ça ne claquera pas un bon coup, vous n’aurez rien.

La seule chose qui fait bouger les lignes c’est de faire flipper. Mettons ce pays à l’arrêt et vous verrez si vous n’aurez pas des acquis. Mais aidés par la peur, ils continuent à nous contenir comme des moutons.

Bravo à cette jeunesse. Qu’elle agisse sans retenue… comme l’invite à le faire le ministre de l’interieur du Mozart de la finance, qui nous a emmené dans les limbes.

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Manifestement le 06/10/2026 à 12:05
jo a écrit le 06/10/2026 à 11h09

je vois pas en quoi la casse pourrait être utile à la société. Par contre je vois des gens qui manifestent uniquement quand ça ne les dérange pas trop, pas le week end, pas pendant les vacances, faut pas pousser, les loisirs c'est sacré

Oui c’est normal l’objectif d’une manifestation c’est d etre désagréable sinon on manifeste dans son jardin ou dans un parc

Et puis votre remarque est infondée

Les manifestations se passse aussi durant les vacances et le wkend , et il y a pleins d exemples.

Prenez le plus proche exemple qui sera le 17.10
Un samedi et un wkend et en vacances

Donc bon ce vieux argument n’est en fait qu’un hors propos, de plus.

Vous êtes hors propos et hors système vous êtes la verrue

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Ils seront plus tranquille, pour casser le 06/10/2026 à 11:33

Défilez, défilez, les casseurs seront tranquille, pour aller casser les lycées pendant ce temps
Ils sont casseurs mais pas trop cons

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maxPTT le 06/10/2026 à 11:23
Indicateur Idéologique a écrit le 06/10/2026 à 11h17

Quelle revendication lycéenne les drapeaux étrangers ? Indication idéologique qui passe avant les revendications sociales ?

Absolument pas, ces jeunes ont le droit de revendiquer plusieurs idées politiques en même temps vous savez ? En l'occurrence, ces drapeaux servent à se rappeler que là-bas, un état génocidaire continue de perpétrer des exactions.

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CONSIGNES DE SÉCURITÉ le 06/10/2026 à 11:18

Gardez l’œil et gardez la main 👋 🤣😂😂

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Indicateur Idéologique le 06/10/2026 à 11:17

Quelle revendication lycéenne les drapeaux étrangers ? Indication idéologique qui passe avant les revendications sociales ?

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jo le 06/10/2026 à 11:09
Agir a écrit le 06/10/2026 à 10h37

Salut les aigris!

Alors derrière vos petits claviers à vous plaindre de ces évènements qui pourraient être utiles à la société toute entière?

Où on continue à râler sur Macron, Doucet et cie, en contemplant son petit Smic, en se disant que la vie est une vraie tartine de m****?

Le courage ça ne s’achète pas..

je vois pas en quoi la casse pourrait être utile à la société. Par contre je vois des gens qui manifestent uniquement quand ça ne les dérange pas trop, pas le week end, pas pendant les vacances, faut pas pousser, les loisirs c'est sacré

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Agir le 06/10/2026 à 10:37

Salut les aigris!

Alors derrière vos petits claviers à vous plaindre de ces évènements qui pourraient être utiles à la société toute entière?

Où on continue à râler sur Macron, Doucet et cie, en contemplant son petit Smic, en se disant que la vie est une vraie tartine de m****?

Le courage ça ne s’achète pas..

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besoin d'aide ? le 06/10/2026 à 10:10
Heu... a écrit le 06/10/2026 à 09h10

Allez, pour vous aider:

"À 8h, aucune dégradation ni violence"

"toujours les mêmes" dorment encore...

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Anti gauchosphere le 06/10/2026 à 10:09
Heu... a écrit le 06/10/2026 à 09h10

Allez, pour vous aider:

"À 8h, aucune dégradation ni violence"

Et les jours précédents ? Mémoire sélective sans doute.....

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Catalan le 06/10/2026 à 10:04
C'est moi a écrit le 06/10/2026 à 09h06

Deja qu'on arrive pas à expulsé les OQTF..
Et toi tu veux expulser les fils de bourgeois ou de banlieue qui sont tous français??
T'es marrant..
Déjà si on pouvais leur faire payer et nettoyer la casse ca serait pas mal, parce que meme cela on ne sais pas faire..

De plus sur les réseaux (X souvent) ont voit des hommes en noirs protégés par des CRS qui cassent, ils ont fait la même choses pendant les gilet jaunes et c'est une méthode qui marche parfaitement pour décrédibiliser des revendications parfaitement légitimes..

Donc oui il ya des casseurs, oui ils faut les punirs, mais les methodes de la police macroniste sont dignes du KGB ou de la guestapo..
J'espère que la modération acceptera ce commentaire par avance merci.

Méthodes dignes de la gestapo ou du KGB ???? Ouvre un livre d histoire et tu verras tout de suite la différence entre des millions de morts et déportés et quelques blessés de part et d'autre.Meme si c'est regrettable, quand tu veux jouer au toréador il faut accepter le taureau.

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j'en ai encore le 06/10/2026 à 09:46
Heu... a écrit le 06/10/2026 à 09h10

Allez, pour vous aider:

"À 8h, aucune dégradation ni violence"

Bon, depuis une semaine on voit bien qui sont les casseurs 🤣 De braves lycéens qui jettent des caillou au FDO, qui incendient le visage d'une femme, qui donne des coups de pieds dans la tete a un homme a terre 😉

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Marius69 le 06/10/2026 à 09:42
C'est moi a écrit le 06/10/2026 à 09h06

Deja qu'on arrive pas à expulsé les OQTF..
Et toi tu veux expulser les fils de bourgeois ou de banlieue qui sont tous français??
T'es marrant..
Déjà si on pouvais leur faire payer et nettoyer la casse ca serait pas mal, parce que meme cela on ne sais pas faire..

De plus sur les réseaux (X souvent) ont voit des hommes en noirs protégés par des CRS qui cassent, ils ont fait la même choses pendant les gilet jaunes et c'est une méthode qui marche parfaitement pour décrédibiliser des revendications parfaitement légitimes..

Donc oui il ya des casseurs, oui ils faut les punirs, mais les methodes de la police macroniste sont dignes du KGB ou de la guestapo..
J'espère que la modération acceptera ce commentaire par avance merci.

Parfaitement résumé. Bravo !

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