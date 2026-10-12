Mise à jour à 14h00 : Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture, 29 établissements ont été impactés depuis ce matin, dont 21 lycées, 6 universités et 2 collèges.
Le nombre d'interpellations a également fortement augmenté au fil de la journée. Au total, 25 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de mobilier urbain ou encore des jets de projectiles.
Mise à jour à 10h55 : À Villeurbanne, des jets de projectiles ont été constatés devant le lycée Frédéric-Faÿs. Du côté du lycée Pierre-Brossolette, également à Villeurbanne, l'établissement est resté bloqué ce matin alors qu'il devait rouvrir ses portes. Plusieurs centaines de lycéens patientaient devant l'établissement dans une ambiance globalement bon enfant, malgré un tir de mortier sans conséquence.
À Vaulx-en-Velin, les collèges Henri-Barbusse et Aimé-Césaire figurent également parmi les établissements concernés par la mobilisation.
Mise à jour à 10h20 : Ce sont désormais 27 établissements, dont 19 lycées, qui sont concernés par des blocages dans le Rhône. Les services de l'Etat annoncent par ailleurs que 13 individus ont déjà été interpellés ce lundi matin, pour des incendies de mobiliers urbains, des tirs de mortiers ou encore la détention d'articles pyrotechniques.
Mise à jour à 9h : la préfecture du Rhône indique que 22 lycées sont aussi concernés par des blocages dans le département, avec déjà de premiers affrontements avec les forces de l'ordre à la Martinière-Duchère, Lacassagne ou encore Claude-Bernard à Villefranche-sur-Saône.
Article initial : "En conséquence, aucune activité d'enseignement ne pourra avoir lieu sur ces campus ce lundi 12 octobre".
C'est par ces mots qu'Isabelle von Bueltzingsloewen, présidente de l'université Lyon 2, a annoncé aux étudiants que les cours étaient annulés pour la journée de lundi.
Trois campus de la faculté (Porte des Alpes, Berges du Rhône, Rachais) font face à des blocages réalisés par des manifestants.
On ignore encore si la situation perdurera dans la semaine. Une manifestation est prévue ce mardi 13 octobre au départ de la place Guichard à 10h. Etudiants et lycéens réclameront "du fric pour l'éducation".
Toujours étonné de lire des gens qui valident aussi ouvertement le copinage voir des détournements de fonds et un peu de corruption.Signaler Répondre
Donc ses délits s'ils sont fait par la gauche sont légaux.
Faudra expliquer aussi aux étudiants sans le réseau gauchiste pourquoi on leur interdit les postes.
Je vous invite à regarder le parcours de S.Rousseau... la composition de son jury de thèse est très intéressante.
Bref vous validez la privatisation des Facs aux militants de gauche. Je demande alors pourquoi payer pour ça ?
oui, on va couper ta retraite et redistribuer au jeunes! Bon débarras !!Signaler Répondre
Personne ne veut travailler dans cette fac payée par nos impôts en plus ..Signaler Répondre
Comme Panot, quoi.Signaler Répondre
c'est la meme majorité qui n'a pas voulu de donner un poste de maitre de conf?Signaler Répondre
fallait réussir l'agreg.
Même que pour certain c’est l’ouverture de la période de chasse 🤣😂Signaler Répondre
Cette jeunesse violente et inculte attisée par la gauche n’ont aucun avenir, aucune entreprise ne voudra de ces incultes et fainéants.Signaler Répondre
Ne raisonnez pas comme ça.Signaler Répondre
Il y a à Lyon 2 des étudiants sérieux privés de cours qui ont juste le malheur d'avoir choisi une filière de Lyon 2. Qu'attend-on pour renvoyer cette présidente couarde?!
Par ailleurs n'idéalisez pas le Portugal : de nos jours, les mentalités traversent les frontières à la vitesse d'internet
A la fac gaucho on ne fout rien, à la fac facho ça bosse normalementSignaler Répondre
Tellement logique
« Plusieurs centaines de lycéens patientaient devant l'établissement dans une ambiance bon enfant, malgré un tir de mortier sans conséquence. »Signaler Répondre
Un mortier devant des mineurs, c’est grave. Mais LFI préfère hurler sur la police plutôt que sur ceux qui tirent.
Ils transforment les forces de l’ordre en méchants imaginaires, et minimisent ce qui met réellement les jeunes en danger.
Le réel est simple : un explosif lancé devant des lycéens, et un parti qui détourne le regard pour continuer son récit de persécution.
C'est déjà les grandes vacances.Signaler Répondre
Peut on clairement dire qu'une majorité des Presidences des Universités est de gauche et favorisent et attisent ses blocus et dégradations ?Signaler Répondre
pas de cours a l ecole centrale de lyon non plus ( rare)Signaler Répondre
Peut-être est-ce un signe inconscient de leur niveau : pas faits pour l'université mais pour faire éboueurs.Signaler Répondre
Ils sont proches de la bande à lfi c'est prouvé depuis longtemps...Signaler Répondre
Il fallait bien s'attendre à ce qu'ils continuent à glander jusqu'au vacances scolaires...Signaler Répondre
Lyon 2?Signaler Répondre
Quelle surprise !.....
Si des lycéens n'ont pas envie d'aller en cours, qu'ils restent donc dehors. Mais ils n'ont pas le droit d'empêcher ceux qui veulent travailler de travailler. Ils ont encore moins le droit de casser. Quant à Lyon II, les étudiants sont en grève toute l'année... alors cela ne changera rien et ceux qui bossent continueront à payer des impôtsSignaler Répondre
Pas de cours ==> pas de crédits.Signaler Répondre
Encore une belle semaine en perspective pour LFI.Signaler Répondre
Après la pluie, le soleil, mais toujours de la violence, de la casse, du pillage... !!!
Ils font grève avec le drapeau palestinien et les slogans "free Palestine" qui a des obsessions du coup?Signaler Répondre
Cela n'a aucun rapport avec les problèmes aux lycées ou Facs
La fameuse présidente de Lyon II connue pour son courage face à l'idéologie, à la violence et aux menaces.Signaler Répondre
Moi qui suis retraité j'ai baissé les bras face à cette jeunesse ingrate qui ne nous écoute pas et veut tout prendre ce qu'on a durement acquis avec énormément de labeur et de sacrifice. Je vais aller m'installer au Portugal, là bas les jeunes sont polis et serviables. Ici je n'ai plus aucun avenir.Signaler Répondre
Déplorable.Signaler Répondre
Manifester en bloquant des universités est lamentable pour tous ces nombreux étudiants qui souhaitent étudier dans de bonnes conditions et ne pas subir un enseignement perturbé.
Ce n’est pas le gouvernement que vous bloquer le plus ici, mais ce sont bien ses jeunes qui ne demandent qu’à apprendre.
Pour ce que valent aujourd'hui les diplômes délivrés par Lyon 2, la suppression des cours ne va pas changer grand-chose.Signaler Répondre
De toute façon la domination de l'IA va rendre caduc la raison d'être des universités. Les étudiants grévistes savent flairer les tendances à venir...Signaler Répondre
Les étudiants font grève, et toi tu penses direct à Rima Hassan… On dirait que le sionisme te fait voir Rima Hassan partout. Chacun ses obsessions, après tout.Signaler Répondre
Faut pas plaisanter, la revolution oui, mais on s'arrête vendredi 15h et on reprend lundi 10HSignaler Répondre
Mélenchon décrit Lyon 2 comme une zone de guerre, LFI transforme trois cadenas en résistance héroïque, et dans leur récit, les forces de l’ordre deviennent soudain les “oppresseurs” d’une épopée qui n’existe que dans leurs communiqués.Signaler Répondre
La réalité est beaucoup moins romanesque : des policiers qui gèrent un campus bloqué, des tensions qu’ils contiennent, et une “révolution” qui s’évapore dès que l’intervention ramène un minimum d’ordre.
Le contraste est si violent que la propagande se ridiculise elle‑même : d’un côté, un récit de lutte mythologique, de l’autre, des agents qui font simplement leur travail pendant que les étudiants cherchent un café ouvert.
Ici, ce n’est pas l’Empire contre le peuple. C’est juste la police qui remet un peu de réalité dans un scénario qui se prenait pour une épopée.
Le week-end a été bon ?Signaler Répondre
Prêts pour repartir à la casse ?
Pauvres étudiants ! Ils prennent des avances pour les vacances de la Toussaint !C'est vrai,ils sont très fatigués de manifester avec LFI ,qui les armeSignaler Répondre
A Lyon 2 les étudiants sont en grève toute l'année, leur idole est Rima Hassan...Signaler Répondre
à LYOn 2 pas de cours ! ça c’est une surprise….hahahaSignaler Répondre
Pas de blocus … faut arrêter d’être faible et de priver les lycées de cours ! inadmissible vous jouez leurs jeux ..Signaler Répondre
Cette université va t elle brûler dans la journée ?Signaler Répondre
Oh no, une poubelle et une chaise devant la porte, impossible de rentrer !Signaler Répondre