Mise à Jour à 18h30 : Le bilan de cette nouvelle journée de mobilisation s'alourdit dans le Rhône. Selon la préfecture, 30 établissements scolaires et universitaires ont été impactés ce lundi 12 octobre. Plusieurs incidents ont également émaillé la journée, avec des jets de projectiles, des tirs de mortiers et des incendies de mobilier urbain.

Au total, 25 personnes ont été interpellées et six personnes ont été légèrement blessées, dont trois policiers. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, "condamne fermement" ces violences et apporte son soutien aux blessés. Alors qu'une nouvelle manifestation est prévue ce mardi à Lyon et Villeurbanne, le représentant de l'État appelle chacun à faire preuve de responsabilité afin que les revendications "soient exprimées dans un cadre légal, déclaré et démocratique."

Mise à jour à 14h00 : Selon un nouveau bilan communiqué par la préfecture, 29 établissements ont été impactés depuis ce matin, dont 21 lycées, 6 universités et 2 collèges.

Le nombre d'interpellations a également fortement augmenté au fil de la journée. Au total, 25 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre, notamment pour des tirs de mortiers d'artifice, des incendies de mobilier urbain ou encore des jets de projectiles.

Mise à jour à 10h55 : À Villeurbanne, des jets de projectiles ont été constatés devant le lycée Frédéric-Faÿs. Du côté du lycée Pierre-Brossolette, également à Villeurbanne, l'établissement est resté bloqué ce matin alors qu'il devait rouvrir ses portes. Plusieurs centaines de lycéens patientaient devant l'établissement dans une ambiance globalement bon enfant, malgré un tir de mortier sans conséquence.

À Vaulx-en-Velin, les collèges Henri-Barbusse et Aimé-Césaire figurent également parmi les établissements concernés par la mobilisation.

Mise à jour à 10h20 : Ce sont désormais 27 établissements, dont 19 lycées, qui sont concernés par des blocages dans le Rhône. Les services de l'Etat annoncent par ailleurs que 13 individus ont déjà été interpellés ce lundi matin, pour des incendies de mobiliers urbains, des tirs de mortiers ou encore la détention d'articles pyrotechniques.

Mise à jour à 9h : la préfecture du Rhône indique que 22 lycées sont aussi concernés par des blocages dans le département, avec déjà de premiers affrontements avec les forces de l'ordre à la Martinière-Duchère, Lacassagne ou encore Claude-Bernard à Villefranche-sur-Saône.

Article initial : "En conséquence, aucune activité d'enseignement ne pourra avoir lieu sur ces campus ce lundi 12 octobre".

C'est par ces mots qu'Isabelle von Bueltzingsloewen, présidente de l'université Lyon 2, a annoncé aux étudiants que les cours étaient annulés pour la journée de lundi.

Trois campus de la faculté (Porte des Alpes, Berges du Rhône, Rachais) font face à des blocages réalisés par des manifestants.

On ignore encore si la situation perdurera dans la semaine. Une manifestation est prévue ce mardi 13 octobre au départ de la place Guichard à 10h. Etudiants et lycéens réclameront "du fric pour l'éducation".