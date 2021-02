Carole Château : "Un cri de détresse des commerçants de la Presqu’île de Lyon"

C’est un "cri d’alarme, de détresse" que les commerçants de la Presqu’île lancent "en direction de l’Hôtel de Ville et de Gérard Collomb". Selon Carole Château, présidente de l’association qui dénonce la dégradation de la situation en centre-ville pour les commerçants. "Les gilets jaunes ont été le catalyseur de cette situation", poursuit-elle, dénonçant la délinquance, l’insalubrité ou le prix du stationnement. "Il est scandaleux que la galerie des Terreaux soit à l’abandon depuis 20 ans. Tous s’accordent à dire que le PMU d’à côté doit disparaître".

Carole Château et son association ont rendez-vous ce jeudi avec Gérard Collomb : "J’ai peur qu’il ne nous accord pas le temps nécessaire, mais un rendez-vous au milieu d’autres associations et d’un flot de demandes diverses. On veut un tête-à-tête !".

