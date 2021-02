Covid-19 : le 2e centre de vaccination de Villeurbanne pas ouvert avant mi-février, faute de doses de vaccin !

Lundi, un 2e centre de vaccination de Villeurbanne devait ouvrir au CCVA de la commune. Sauf que les portes sont toujours fermées, au grand dam des habitants qui inondent la mairie d'appels interrogatifs. Pour le moment, il n'y a donc que le Centre de vaccination international de la rue Léon Blum qui est ouvert.

Le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, révèle ce mercredi midi les raisons qui font que ce deuxième vaccinodrome n'a pas pu accueillir les personnes désirant se faire vacciner. Dans un communiqué de presse, il dénonce une situation "incompréhensible et inadmissible". "La préfecture et l’Agence Régionale de Santé viennent d’informer la Ville que cette ouverture serait repoussée dans un premier temps à mi-février et peut-être plus tard encore, du fait d’un manque de doses de vaccins au niveau national", indique l'élu socialiste.

"A l’heure où l’on nous annonce un probable reconfinement, où l’on nous met en garde sur la tension des capacités hospitalières, la vaccination apparaît comme la seule alternative pour sortir de cette crise qui n’en finit pas. Au rythme de vaccination actuel, il faudrait plus d’un an pour vacciner tous les Villeurbannais de plus de 75 ans. Dans ces conditions, je demande au ministre de la Santé de m’indiquer le nombre précis de doses qui seront livrées dans les semaines qui viennent pour chaque centre de vaccination, pour pouvoir anticiper l’organisation et donner une visibilité à celles et ceux qui nous interrogent quotidiennement. Il est insupportable pour les habitants de Villeurbanne, 19e ville de France, de devoir attendre des mois pour avoir accès au vaccin !", poursuit Cédric Van Styvendael, furieux.

Le nouveau maire de Villeurbanne va également suivre avec attention les annonces de Gérald Darmanin, attendu à Vaulx-en-Velin cet après-midi. Il lui avait notamment réclamé des renforts de police nationale et la création au Tonkin d'un Quartier de reconquête républicaine.