Préfet Pascal Mailhos : "Dans les QRR, on met le paquet pour essayer d’obtenir des résultats"

Mercredi, Gérald Darmanin était à Vaulx-en-Velin pour faire des annonces sur le volet sécurité. "On devrait avoir des arrivées de policiers perlées tout au long de l’année. L’important, c’est cet engagement de 100 fonctionnaires par an pour la circonscription lyonnaise et de 25 et 10 pour Vaulx et Rillieux", se félicite le préfet Pascal Mailhos.

Le représentant de l’Etat réagit également aux nouveaux Quartiers de reconquête républicaine à Vaulx et Rillieux : "On part du principe qu’il faut un effort supplémentaire avec une qualité et un nombre de policiers qui permettent de faire des affaires. Dans ces QRR, on met le paquet pour essayer d’obtenir des résultats. C’est déjà le cas à Lyon".

Pourtant, Lyon a connu un regain d’incivilités et d’insécurité ces derniers mois. Notamment dans le quartier de la Guillotière. Mais Grégory Doucet a bien dit qu’il ne voulait pas d’un secteur "où la moitié des gens dans la rue sont des policiers". Qu’en pense Pascal Mailhos ? "Ça ne m’énerve pas parce qu’on travaille très bien avec lui et parce que sur ces sujets-là, il y a deux actions - et le maire de Lyon le partage totalement - il y a les actions du moment et celles de fond. Les difficultés que nous rencontrons, par exemple à la Guillotière, sont liées à la configuration des lieux comme les arrêts de tramway ou le mobilier urbain. Le maire a accepté de travailler sur ces sujets et dans le même temps nous travaillons sur les effets. Mais il ne servirait à rien de travailler sur les effets si on ne travaille pas sur les causes".

