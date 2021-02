Covid-19 : des annulations de rendez-vous au centre de vaccination de Rillieux-la-Pape

"Il nous avait été annoncé que nous serions livrés de 360 doses de vaccin par semaine. Si ce nombre restait faible par rapport à celui de la population totale à vacciner, il nous a néanmoins permis de mobiliser nos services ainsi que les personnels de santé du Plateau Nord pour répondre à la forte demande de la population et d’organiser ainsi un planning de rendez-vous pour les prochaines semaines. Or, nous venons d’être informés par les autorités sanitaires gouvernementales que pour les 15 prochains jours au moins, notre centre de vaccination ne serait plus livré que de 15 flacons de vaccin par semaine, soit à peine 90 doses !", a réagi Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape.



Des "premiers" rendez-vous seront déprogrammés pour permettre de réaliser les deuxièmes injections. "Cette situation est intolérable et inacceptable", dénonce l'élu LR, qui "invite le Ministre de la Santé à venir passer lui-même les appels d’annulation de rendez-vous aux Français qui voyaient dans ce vaccin un espoir pour retrouver à terme une vie normale".

Alexandre Vincendet en "appelle également au Premier Ministre, Monsieur Jean CASTEX, afin qu’il prenne des engagements fermes, afin de garantir à tous les centres de vaccination de France un nombre stable de doses pour les mois à venir".