Plus de 30kg de drogues saisis à Villeurbanne

Deux individus ont été arrêtés dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants ce mardi rue de Longchamps par un équipage du Groupe de Lutte contre les Stupéfiants. Un dispositif de surveillance a permis de repérer un jeune homme qui rejoignait un Villeurbannais d'une quarantaine d'années dans une voiture. Le premier remettait alors 5000 euros en espèces au second.

Les perquisitions des domiciles ont permis de découvrir 12,5 kg d'héroïne non coupée, 20 kg de produit de coupe, 5 kg de résine de cannabis, 60 g de cocaïne, une arme de poing avec 16 munitions et un peu plus de 22 000 euros en espèces.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. Le premier, le plus jeune, a reconnu être "la nourrice" (celui qui stocke la drogue, ndlr) depuis plusieurs mois. Le Villeurbannais a lui nié les faits.

Le premier a été présenté au parquet ce vendredi, en revanche le second a été laissé libre avec une convocation ultérieure.