Le personnel du collège Lucie Aubrac de Givors appelé à manifester devant le rectorat de Lyon

Un rassemblement est organisé à 14h par la FNEC FP-FO. Les manifestants demanderont le classement de l'établissement en REP+, "avec les postes, les moyens humains et les indemnités qui vont avec". Depuis plusieurs mois, le personnel du collège dit constater une augmentation des actes d'incivilités et de violences. Les enseignants "ne veulent plus subir cette violence latente au quotidien et exigent des moyens pour pouvoir enseigner dans des conditions normales", indique la FNEC FP-FO.