Bruno Bonnell : "Amener la Région Auvergne-Rhône-Alpes encore plus haut"

Désigné candidat de la République en Marche pour les élections régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes, Bruno Bonnell mène une liste baptisée AURALP : "En termes de puissance économique, la Région est située entre le Portugal et l’Autriche. (…) C’est une vraie dynamique, il faut la révéler, aller plus loin. Objectivement, au niveau de la gestion, le travail a été plutôt bien fait. Mais est ce que ça suffit de gérer ? Probablement pas. Il faut un supplément d’âme, montrer que la Région peut monter en puissance, il faut l’amener encore plus haut".

Ne souhaitant pas dévoiler son programme aujourd’hui, Bruno Bonnell évoque un "travail collectif avec des réflexions dans le domaine de la formation, des transports pour mailler le territoire".

