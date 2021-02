Consommation d'alcool interdite à Lyon : Grégory Doucet estime "que trop de règles nuit à la règle"

La préfecture du Rhône a décidé de sévir face à la hausse de la circulation des nouveaux variants du Covid-19. Parmi ces mesures, il sera interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique ce samedi de 12h à 18h sur une bonne partie de la Presqu'île.

Invité sur FranceInfo, le maire de Lyon Grégory Doucet a fait part de son désaccord sur cette décision des instances de l'Etat. Il estime "que trop de règles nuit à la règle". "Je pense qu'aujourd'hui la réglementation qui existe déjà permet d'éviter les regroupements sur la voie publique, donc si certains se réunissent trop nombreux pour boire une bière, ou même un café, on a déjà l'arsenal juridique pour disperser cela", a déclaré l'élu écologiste.

En revanche, il estime qu'il "est indispensable que les contrôles de police soient renforcés pour s'assurer de la mise en œuvre des arrêtés ou de la politique qui a été établie".

Grégory Doucet en a également profité pour revenir sur la question du retour des supporters dans les stades ou encore dans les lieux culturels, alors que la ministre déléguée aux Sports va rencontrer Jean-Michel Aulas, Gaëtan Müller et Yann Roubert ce samedi à ce sujet. "L'accès aux stades, aux musées, aux cinémas et aux théâtres doit être réouvert. On sait respecter des protocoles stricts pour ne pas prendre de risques", a-t-il conclu.