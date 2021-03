Emeline Baume : "Revenu de solidarité jeune : on parle de dignité, pas de s’acheter un véhicule"

Emeline Baume est, à la Métropole, le bras droit de Bruno Bernard, en charge notamment de l’Economie. Alors que la majorité écologiste a exprimé son désaccord avec l’installation massive de bureaux en centre-ville, l’élue explicite : "J’ai passé mon grand oral devant les promoteurs en janvier, je leur ai expliqué qu’on avait une posture de desserrement de la zone centre pour rendre attractifs des territoires qui le sont moins comme Givors, Grigny, Oullins… Je n’ai pas eu de tomates en plein visage". L’objectif notamment est que les "distances habitation lieu de travail soient moindres".

Lyon était réputée pour accueillir, avant le Covid-19, de nombreux salons et congrès à l’envergure mondiale. Emeline Baume demandera à ce que demain soient posées de nouvelles questions aux organisateurs : "Comment on peut être plus ouvert à des populations qui n’y accèdent pas ? Et soyons vigilants sur les congrès qui nourrissent les questions de transition écologique, de mobilités…"

Quid des participants étrangers ? La 1ère vice-présidente s’oppose à leur venue : "Je ne peux pas être à la sortie de l’aérogare et pister les gens.(…) Maintenant on fait du distanciel et du digital, donc il y a des gens qui resteront derrière leur écran et leur micro".

Lundi prochain, la Métropole de Lyon votera l’instauration d’un revenu de solidarité jeune. Il concernera les 18-24 ans, pour leur octroyer 300 à 400 euros mensuels. Et sera réservé aux "jeunes qui n’ont pas de revenus et qui n’ont pas d’autres accompagnements financiers comme les bourses ou la garantie jeune. (…) Avec toutes les autres difficultés que traverse notre jeunesse, on a la responsabilité de lui renvoyer un message car ce sont eux qui produiront demain. (…) On parle de dignité, pas de permettre à un jeune de s’acheter un véhicule".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.