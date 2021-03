Bus TCL brûlé à Rillieux-la-Pape : Bruno Bernard et les élus du Sytral "condamnent les violences urbaines"

Samedi soir, au moins quatre voitures et un bus TCL ont été incendiés dans le quartier des Alagniers à Rillieux-la-Pape. Bruno Bernard, président du Sytral et de la Métropole de Lyon, a réagi ce lundi dans un communiqué : "Les élus du Sytral condamnent fermement les violences urbaines qui se sont déroulées samedi soir à Rillieux-la-Pape dans le quartier des Alagniers et adressent leurs plus chaleureuses pensées au conducteur de la ligne 33 dont le bus a été sauvagement brûlé, mais aussi aux habitants de Rillieux-la-Pape, victimes depuis plusieurs semaines de ces violences".

De plus, l'élu écologiste affirme que "des mesures seront prises dans les prochaines heures en concertation avec la préfecture et la Ville de Rillieux-la-Pape afin que le Sytral puisse continuer à assurer sa mission de service public et desservir l’ensemble des territoires".