Béatrice Gailliout : "Quand on est élu à Lyon, il faut une certaine stature et posture"

Maire du 5e arrondissement jusqu'en 2020, Béatrice Gailliout siège aujourd'hui dans l'opposition avec notamment Georges Képénékian. Et regarde donc avec un oeil critique le travail des écologistes à Lyon : "Peu de choses se sont passées depuis qu'ils ont été élus. J'ai été un peu déçue par la PPI que je n'ai pas votée. (...) Quand on est élu, il faut une certaine stature et posture".

Au dernier conseil municipal, une altercation verbale s'est produite lorsque Béatrice Gailliout a réclamé le retrait de la délégation de l'adjointe au maire du 8e, Marine Chastan, après ses propos sur Twitter concernant "la culture du viol" présente selon elle chez les forces de l'ordre. "Quand on est élu, on n'est plus militant", estimait la conseillère municipale, accusée en retour par Grégory Doucet d'avoir peu d'empathie pour les victimes de violences sexuelles.

"Ayant fait plusieurs actions pendant mon mandat et dans le milieu associatif, j'ai été extrêmement choquée par les propos de Grégory Doucet à mon encontre. (...) Avant d'attaquer les personnes, il faut les connaître".

