Laurent Wauquiez souhaite que plus de personnels scolaires puissent avoir un accès prioritaire à la vaccination

Ce jeudi, le Premier ministre annonçait que les professeurs, les policiers ou encore les AESH et ATSEM allaient pouvoir bénéficier de créneaux de vaccination en priorité dès ce week-end.

Pour autant, pour Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ces annonces ne sont pas suffisantes : "Cette annonce limite l’accès à la vaccination aux seules ATSEM des écoles maternelles de plus de 55 ans, en plus des enseignants et CPE, des AESH et des AED de plus de 55 ans. Jean-Michel Blanquer (ministre de l'Education nationale, NDLR) refuse ainsi de considérer comme prioritaires l’ensemble des personnels des lycées, mais également des collèges, qui ont démontré, tout au long de cette crise, leur engagement complet auprès des élèves de nos établissements scolaires", peut-on lire dans un communiqué.

Le président LR demande alors au ministre "d'élargir le périmètre des personnels pouvant bénéficier d’un accès prioritaire à l’ensemble des agents des lycées publics et privés de plus de 55 ans".