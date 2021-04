Laurent Bosetti : "Derrière les nouveaux fonctionnaires, on voit une force et des services renforcés à Lyon"

Adjoint à la Promotion des services publics, Laurent Bosetti se charge de "l'appui au personnel municipal et la qualité de service aux usagers".

Au prochain conseil municipal, l'élu lyonnais compte présenter un pacte social en faveur du service public et des agents municipaux : "Un engagement de moyens avec des créations d'effectifs qui manquaient à l'administration municipale et le renforcement des conditions de travail".

Une centaine de création de postes est prévue à la Ville, ça coûtera 5 millions d'euros sur le budget 2021. "Derrière ces fonctionnaires qu'on pointe rapidement avec une calculette en demandant ce que ça va nous coûter, on voit plutôt une force, de nouveaux services aux Lyonnais ou des services renforcés là où il en manquait", note Laurent Bosetti.

"Je vous fais le pari que dans 5 ans, les scores seront très bons pour notre majorité, parce que nous avons renversé les choses", déclare l'adjoint issu de la liste Lyon en Commun.

Vendredi, la CGT Ville de Lyon lançait pourtant un avis de recherche pour retrouver le maire Grégory Doucet porté disparu selon eux. "C'est fait avec humour et c'est le jeu des syndicats de dire qu'on devrait aller plus loin en termes de service public et de fonctionnaires", désamorce Laurent Bosetti.

