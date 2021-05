Armand Rosenberg : "Economie sociale et solidaire : des entreprises qui ont pour vocation d'être utiles à la société"

En tant que président de la CRESS régionale, Armand Rosenberg fait la promotion de l'économie sociale et solidaire. Selon lui, elle représent aujourd'hui 300 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes.

"On dit souvent que l'économie doit être au service de la société, indique-t-il. (...) L'argent, on sait d'où il vient et on sait où il va. Il va dans l'entreprise elle-même, il n'en sort pas et reste dans le projet".

Les entreprises faisant de l'économie sociale et solidaire, ce seraient donc des structures collectives aux desseins vertueux. "Les salariés d'un grand nombre d'entreprises de l'économie sociale savent pourquoi ils travaillent. Ils travaillent bien sûr pour leur salaire, et ils travaillent dans des entreprises qui ont pour vocation d'être utiles à la société", poursuit Armand Rosenberg, dont le discours est notamment salué par les élus écologistes lyonnais.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.