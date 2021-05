Près de Lyon : le maire de Rillieux-la-Pape appelle les habitants à dénoncer les délinquants

La ville de Rillieux-la-Pape devient le théâtre d'affrontements entre groupes de jeunes et forces de l'ordre, des jets de projectiles font partie du comité d'accueil des pompiers ou des policiers, de nombreuses voitures sont incendiées, et le réseau TCL est alors suspendu avec des bus déviés. Ce samedi encore, des fonctionnaires ont reçu une grosse pierre sur leur véhicule, occasionnant d'importants dégâts.

Trop, c'est trop donc pour le maire Alexandre Vincendet. Dans une interview accordée au Progrès, le président des Républicains du Rhône lance un appel aux habitants de Rillieux.

"Je sais que les habitants sont à bout et pour certains ont peur. On doit casser cette spirale. Aujourd’hui, on a besoin d’informations", indique-t-il, précisant qu'un numéro de téléphone et un e-mail dédiés seront mis en place par la mairie d'ici quelques jours, en lien avec le ministère de l'Intérieur. Ils devront permettre à tous ceux qui "connaissent ces jeunes" de renseigner les enquêteurs afin de mettre fin à ces violences urbaines.

"On n’est pas là pour balancer, on n’est pas là pour régler des comptes, on est là pour faire en sorte qu’on arrête très vite cette spirale avant qu’un drame arrive", conclut Alexandre Vincendet.

A noter que l'édile recevra le soutien ce mardi de Laurent Wauquiez. Le président sortant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes viendra présenter à Rillieux son programme pour la sécurité. Un choix loin d'être anodin.