Bruno Bernard (EELV) : "Le projet du Métro E n’est pas abandonné"

Du moins, dans les articles de presse et dans les bouches des décideurs. Après les conférences de presse des maires de l'Ouest lyonnais puis de Yann Cucherat pour obtenir l'assurance que cette ligne puisse voir le jour, en complément ou à la place du téléphérique entre Lyon et Sainte-Foy-lès-Lyon, le Sytral a réagi.

Et c'est par la voix de son président, par ailleurs président EELV de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, que le syndicat mixte en charge des transports en commun de l'agglomération assure que "le projet du Métro E n’est pas abandonné".

"La responsabilité du Sytral, en tant que futur établissement public local, est de permettre la priorisation d’un ou plusieurs projets en fonction des besoins de mobilité des territoires et des possibilités de financement. J’ai souhaité que toutes les communes, tous les acteurs socio-économiques et tous les citoyens du territoire métropolitain puissent s’exprimer et partager les enjeux sur l’évolution du réseau de Métro. Il s’agit d’investissements de plusieurs milliards d’euros qui engagent sur 20 ans et qui nécessitent un débat serein. Nous en avons besoin pour dégager un consensus et trouver les financements nécessaires. Organiser un débat de cette ampleur est inédit, je suis serein et donne rendez-vous aux habitants à la rentrée", a poursuivi Bruno Bernard, qui fait allusion à la nouvelle enquête publique prévue cet automne sur le métro E. Elle doit durer trois mois.

Une réaction qui ne rassurera pas les grands défenseurs du projet puisque ces derniers considèrent que le temps du débat et de la consultation est révolu et qu'il faut désormais mettre le métro E sur les rails.