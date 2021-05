Villeurbanne : la ville lance un "budget participatif expérimental"

Dès juin 2021, la ville de Villeurbanne va mettre en place un budget participatif expérimental.

Il permettra aux citoyens de proposer et de choisir des projets "d’amélioration de leurs cadres et conditions de vie".

Parmi tous les projets, 20 seront choisis par un groupe d’habitants volontaires puis soumis au public.

Il y aura des critères d’éligibilité à cocher : "relever des compétences de la Ville", "être réalisable en 12 mois suivant la notification d’attribution du budget", "ne pas générer de coûts de fonctionnement (ou que ces derniers soient pris en charge par le porteur de projet, dans la durée)", "répondre à l’intérêt général, bénéficier gratuitement à toutes les habitantes et les habitants" et "ne pas porter atteinte aux principes de laïcité et de non-discrimination".

Les projets qui seront retenus feront ensuite l’objet d’une "étude de faisabilité technique".

Des aménagements d’espaces de jeux ou des installations de distributeurs de biens de première nécessité sont des exemples de projets qui pourront être financés.

Pour participer il faut : avoir minimum 11 ans, travailler ou étudier à Villeurbanne, ainsi que les associations, sociétés publiques ou privées à but non lucratif peuvent proposer un projet.

Les dossiers de candidatures seront disponibles dès le 1er juin et jusqu’au 13 juillet sur le site.

Pour cette première phase expérimentale, un budget total alloué sera de 500 000 euros, avec un plafond de 150 000 euros pour chaque projet retenu.

Ce budget participatif sera confié en 2022 à l’Assemblée citoyenne.

Une assemblée composée de 80 membres, dont 20 tirés au sort sur l’ensemble de la population villeurbannaise, 40 autres tirés au sort parmi les participants au projet qui auront envoyé une candidature, et 20 seront issus des instances de démocratie locale existante (conseils de quartiers, conseil de la jeunesse, conseil des aînés…).

L’Assemblée citoyenne aura quant à elle un budget de 1 million d’euros.