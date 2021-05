Polémique sur l'appel à la dénonciation à Rillieux : "on est dans la caricature", selon le maire

Touché dans son orgueil, le maire de Rillieux-la-Pape a tenu à réagir ce vendredi, après la polémique née de son appel à dénoncer les auteurs de violences urbaines. "Dans notre pays, on est toujours dans la caricature permanente. A ceux qui osent me critiquer, je demande : s'ils sont témoins d'un viol dans la rue, détourneront-ils le regard ? Si dans leur voisinage ils entendent un père de famille violer son enfant ou passer à tabac sa compagne, ils n'appelleront personne ?", s'est interrogé le premier magistrat.

À partir de ces exemples, le premier flic de la ville a dressé un parallèle avec ce qu'il se passe actuellement dans les quartiers de la commune : "c'est exactement la même chose. Si en tant qu'adulte responsable vous voyez un gosse de 11 ans glisser vers la grande délinquance et que vous ne faites rien, alors vous ne portez pas assistance à un enfant en danger".

Ces justifications sont une réponse aux accusations de ses détracteurs. Ces derniers ont accusé l'élu LR de "faire l'apologie de la délation" en faisant la promotion de "Moncommissariat.fr". Cette plateforme mise en ligne par le gouvernement en début d'année permettent aux administrés de dénoncer les délinquants grâce à un système de chat. "Nous devons casser cette spirale. Aujourd'hui, on a besoin d'informations", avait notamment déclaré l'édile la semaine dernière.

Craignant un drame prochain, que ce soit pour les policiers ou pour les délinquants, Alexandre Vincendet axe donc sa défense de la plateforme "Moncommissariat.fr" sur l'urgence de la protection des plus jeunes. Pour continuer et renforcer sa promotion, la municipalité a glissé dans les boîtes aux lettres des quartiers les plus sensibles un document informatif pour initier le plus grand nombre à l'utilisation du site internet. Toujours selon le maire, ce réflexe va de pair avec "la responsabilité parentale" et les propositions de la Ville "pour permettre à la jeunesse rilliarde de s'accomplir".

L.M.