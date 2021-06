Régionales : Laurent Wauquiez toujours large vainqueur selon un nouveau sondage

Réalisé par Opinion Way, le sondage imagine que les électeurs voteraient dimanche prochain, alors que le premier tour est réellement prévu dans 18 jours, le 20 juin.

On apprend donc que c’est le président sortant de la collectivité, Laurent Wauquiez, qui est donné largement en tête des intentions de vote au premier tour avec 34% pour sa liste sous la bannière LR. L’ancien Insoumis Andréa Kotarac, désormais au RN, arriverait à la deuxième place avec 22% des votes. Le troisième du classement serait Bruno Bonnell, affilié à LREM, MoDem et Agir. Il recueillerait 14% des votes. De quoi devancer de deux points Fabienne Grebert et sa liste Europe Ecologie-Les Verts.

Au second tour, c’est toujours Laurent Wauquiez qui terminerait en tête avec 38% des votes. De quoi largement assurer un nouveau mandat pour l’élu qui aurait ainsi 14 points de plus qu’Andréa Kotarac d’après Opinion Way.

Fabienne Grebert glanerait 23% des bulletins, dans l’hypothèse où cette dernière serait appuyée par le PS, représenté par l'ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi le PRG, le PC et la France insoumise.