Najat Vallaud-Belkacem (PS) : "C’est nous qui avons les réponses les plus adaptées à la crise actuelle"

Créditée de seulement 9% ce mercredi matin dans un sondage Opinion Way, Najat Vallaud-Belkacem peine à faire exploser sa campagne des régionales. Mais l’ancienne ministre y croit : "Si la gauche s’efface progressivement des réponses politiques dans ce pays, c’est toute une série d’enjeux et de réponses concrètes qui disparaissent. Il est important qu’une gauche de gouvernement vienne porter ses idées". Selon elle, "c’est nous qui avons les réponses les plus adaptées à la crise actuelle".

"La crise sanitaire devrait tous nous amener à reconsidérer ces folies et errements, et nous concentrer sur les réponses aux besoins de solidarité, de lien, d’activité économique. Dans mon programme, on trouve tout cela. Dans le programme de M. Wauquiez, non", poursuit Najat Vallaud-Belkacem.

L’ancienne protégée de Gérard Collomb détaille ensuite plusieurs enjeux de son programme. Et notamment le "Fonds d’investissement régional, le Fonds impact avenir, qui va permettre de venir financer les entreprises en fonds propres, en capital. Parce qu’elles ont besoin d’argent frais en ce moment".

