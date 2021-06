Fabienne Grébert (EELV) : "Travailler sur les besoins essentiels des populations de la région"

D'après les derniers sondages, la campagne de Fabienne Grébert pour les régionales a du mal à décoller, tandis que la candidature de Laurent Wauquiez creuse l'écart. Le président sortant d'Auvergne-Rhône-Alpes met notamment le paquet sur la sécurité : "Où est-ce qu'on prend cet argent-là ? s'interroge Fabienne Grébert. Il faut le dire aux gens qui nous écoutent : l'argent n'ira pas dans les trains, les lycées, la formation professionnelle. Or, c'est là-dessus qu'on peut aussi restaurer de la sécurité, parce qu'on offre un avenir à notre jeunesse et qu'on lutte contre la misère. (...) Nous allons traiter ces questions-là bien plus en profondeur, à la racine des problèmes".

Pour la candidate EELV, il est impératif de "travailler sur les besoins essentiels de nos populations".

"On doit investir sur 4 sujets qui vont nous permettre d'embrasser 80% des émissions de gaz à effet de serre dans la région : l'alimentation, les transports ferroviaires, la sobriété énergétique et la transition écologique des entreprises. Ce sont des secteurs extrêmement créateurs d'emplois, beaucoup plus que le nucléaire", conclut celle qui espère évidemment finir devant Najat Vallaud-Belkacem le 20 juin pour mener l'alliance de gauche au second tour.

