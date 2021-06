Bonnell, Bréaud, Bonniel-Challier, Belkacem : qui arrivera en tête dimanche aux régionales sur la Métropole de Lyon ?

Revue des quatre listes qui peuvent prétendre à être devant les autres au soir du premier tour des élections régionales dans le collège de la Métropole de Lyon.

Liste Bonnell (LREM) : Tête de liste de la majorité présidentielle à la fois au niveau régional comme au niveau de la Métropole de Lyon, le jovial député en Marche de Villeurbanne avait pourtant connu l’an passé un score très bas aux municipales de Villeurbanne dans un contexte de forte division.

S'il n’a pas rassemblé en position éligible toute sa famille politique, il a réussi à fédérer un MoDem de Fouziya Bouzerda plutôt pro-Collomb et d’anciens élus LREM plutôt pro-Kimelfeld. Et s'il n’a pas su retenir ce dernier qui est parti soutenir la candidate socialiste Najat Vallaud-Belkacem, pas plus que nombre de réseaux pro-Colllomb, il a pu avoir les coudées assez franches sur sa propre liste. Bruno Bonnell pourrait bénéficier d’une belle dynamique de campagne, d’une côte gouvernementale et présidentielle en hausse et d’un électorat modéré très présent dans la métropole. Le 3e homme régional pourrait même être premier ici.

Liste Grébert (EELV) : EELV a fait un raz-de-marée sur la Métropole l’an passé au second tour. Il sont donc des candidats sérieux à la pôle position au soir du premier tour. Sauf qu’en 2020, ils étaient face à une majorité présidentielle éclatée en deux et qu’eux-mêmes ne peuvent compter pour l’instant ni sur le PS ni sur les insoumis et communistes. Pascal Bonniel-Challier, sa tête de liste locale, ex-élue auprès de Gérard Collomb, est une figure talentueuse des politiques culturelles au sein d’un parti qui ne compte que peu d'expertise dans ce domaine.

Elle a certainement lu Gramsci. Nous sommes dans un moment un peu gramscien de l’histoire politique, un moment dans lequel l’urgence écologique est mise en avant chaque jour dans les médias et réseaux sociaux ainsi que par les militants. De quoi pouvoir espérer une place en tête dimanche sur la Métropole ? Peut-être. Pas sûr. Mais c’est largement jouable.

Liste Wauquiez (LR): Les grandes métropoles ne sont jamais très favorables à Laurent Wauquiez qui n’avait obtenu de suffrages favorables dans ce genre de territoire en 2015 qu’à Annecy, ville désormais passée aux mains des écologistes. Pourtant Jérémie Bréaud, tête de liste du président de Région, ne manque pas d’atouts. Il est l’une des révélations de ces dernières municipales en s’emparant de la très socialiste ville de Bron et dispose d’un réseau de maires dans la Métropole de tout premier ordre. Par ailleurs, son sens de la communication et son investissement sont aussi un atout. Enfin dans les cas de forte abstention possible ce dimanche, l’électorat LR a plutôt tendance à rester moins démobilisé que les autres.

Liste Belkacem (PS/PRG) : L’ancienne Ministre et ancienne Adjointe de la Ville de Lyon sous Gérard Collomb pourrait créer la surprise, même si son arrivée en tête au premier tour dans notre Métropole serait un coup de tonnerre. Elle représente une figure connue de tous, la seule dans cette élection à part celle de Laurent Wauquiez. Elle pourrait être le choix central de tous ceux qui hésitent à gauche.

Reste que le parti socialiste, s'il est bien implanté dans plusieurs villes de la Métropole avec Hélène Geoffroy et Cédric Van Styvendael et possède un encore beau noyau de militants dans la fédération gérée par Yann Crombecque, risque d’avoir fort à faire pour ravir la top position dimanche soir.

Romain Blachier