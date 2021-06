Régionales : l’Ain a souri à Laurent Wauquiez (officiel)

Pour le premier tour des régionales, l’Ain a fait confiance au président LR sortant de la Région, puisque ce dernier a obtenu 43,37% des voix. Il met un boulevard à Andrea Kotarac (RN) qui arrive en 2e position avec 16,30%. L’écologiste Fabienne Grébert obtient la 3e place (12,88%). A noter que Najat Vallaud-Belkacem (PS) obtient 11,16%.

Sous la barre des 10%, on retrouve Bruno Bonnell (LREM) avec 9,90%, Cécile Cukierman (PCF) et 4,18%, Chantal Gomez (LO) et 1,49%, Shella Gill (Union essentielle) et 0,48% et Farid Omeir (UDMF) et 0,24%.

L’abstention dans l’Ain a été de 68,62%.