Andrea Kotarac : "J'appelle l'électorat RN et les patriotes à se bouger pour le second tour"

Andrea Kotarac a été, avec Bruno Bonnell, le candidat le plus déçu de ce premier tour des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Annoncé entre 20 et 22% des intentions de vote dans tous les sondages, le candidat du Rassemblement national est finalement arrivé 10 points en dessous. Pour l'ancien insoumis, ce sont "des résultats qui déforment les rapports de force réels dans la région et en France".

Face à l'abstention du premier tour, Andrea Kotarac espère voir la tendance s'inverser dimanche prochain et appelle à "un sursaut des patriotes, des Français, car il en va de leur destinée, de leur quotidien de demain. (...) Je les appelle à se bouger véritablement".

"J'ai des milliers de remontées de terrains de personnes qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections dimanche. Les professions de foi ne sont pas arrivées", poursuit-il.

"Le clientélisme de Laurent Wauquiez a fonctionné. De même que les élus écologistes qui contrôlent les grandes métropoles de la région, j'en ai vu user de leur influence pour faire en sorte que les habitants votent pour leur parti. On a là une sincérité du scrutin qui est entâchée", constate Andrea Kotarac, 3e de ce premier tour derrière Laurent Wauquiez (LR) et Fabienne Grébert (EELV).

