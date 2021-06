Régionales : Hélène Geoffroy "salue la décision de Najat Vallaud-Belkacem de s'allier à Fabienne Grébert"

Hélène Geoffroy a tout d'abord tenu à féliciter la candidate du PS, Najat Vallaud-Belkacem, pour son score dans sa commune, "seule ville de la Métropole qui place le Parti Socialiste en tête avec 24,24% des voix".

De plus, elle "salue sa décision de s’allier à Fabienne Grébert pour le second tour de l’élection afin de porter un programme commun, pour l’avenir des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes. La gouvernance actuelle de la Métropole de Lyon a démontré la capacité des Socialistes et des Verts à travailler ensemble pour faire avancer les territoires".

Celle qui est aussi vice-présidente de la Métropole de Lyon "déplore également la forte abstention constatée au niveau national et plus particulièrement dans les villes populaires telles que Vaulx-en-Velin. Elle nous rappelle la nécessité absolue de rapprocher l’action publique des citoyens et de renforcer leur participation active". Elle appelle donc "les citoyens de la Métropole de Lyon à se mobiliser pour le second tour des élections régionales".