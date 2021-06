Michèle Morel : "Les électeurs RN découragés de voir ces magouilles faites pour éviter qu'on soit élus"

Ce vendredi, le premier conseil régional permettra à Laurent Wauquiez d'être officiellement élu président d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est Michèle Morel, doyenne de l'assemblée, qui présidera la séance. Dans son discours, l'élue RN demandera "un peu plus de consensus dans les débats de la Région. Je n'y crois pas trop mais je le ferai quand même".

Michèle Morel revient aussi sur la forte abstention qui a coûté des points au candidat Andrea Kotarac lors de ces régionales. "Nous n'avons pas perdu des électeurs, ils sont toujours là et ne sont pas allés voter ailleurs. Ils sont restés chez eux. Ca nous a beaucoup choqué et surpris. Nos électeurs sont découragés de voir ces magouilles faites au deuxième tour pour éviter quoi qu'il arrive que nous puissions être élus", analyse-t-elle, en référence à l'union de la gauche réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour les six prochaines années, le Rassemblement National aura un groupe de 17 élus à la Région. Et s'opposer à Laurent Wauquiez est toujours compliqué quand on approuve la majorité de son action. "Quand on sera sur les mêmes sujets comme la sécurité, c'est là où je l'attends", indique Michèle Morel, qui regrette que tous les amendements proposés par le RN soient retoqués.

