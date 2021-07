Cédric Lesec : "Exposition sur les missionnaires au Musée des Confluences : se confronter à ces faits sans les nier"

Le Musée des Confluences a rouvert ses portes au public. Et propose actuellement une expérience dédiée aux plus jeunes : SOS Extinction. Un container maritime disposé sur le parvis du musée lyonnais permet de se projeter en 2112, cela "permet une expérience d'anticipation (...) et découvrir les menaces qui pèsent sur la biodiversité", note Cédric Lesec.

Une exposition pour faire plaisir à la nouvelle majorité écologiste de la Métropole de Lyon ? "Ce sont les attentes du public, se défend Cédric Lesec. La programmation se prévoit 4 à 5 ans avant qu'elle ne se déploit dans les salles".

Actuellement, il y a aussi une exposition sur les missionnaires. Un sujet qui aurait pu ne pas voir le jour si la cancel culture s'était invitée à la fête. "Au musée, avec les collections que l'on, il est nécessaire de présenter les faits. Cette collection est l'occasion de s'interroger sur cette histoire, de se confronter à ces faits sans les nier", analyse le directeur de la diffusion du Musée des Confluences.

A la rentrée, 2 nouvelles expositions seront à retrouver : une sur les donateurs du musée et l'autre sur les Sioux. Cette dernière sera l'occasion de "revenir sur la représentation de l'indien pour venir l'interroger et montrer qu'elle est liée aux shows de Buffalo Bill et à l'imaginaire que les Européens avaient des Grandes Plaines".

