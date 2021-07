Elu au CA de la LFP, Jean-Michel Aulas (OL) tente de raisonner Canal+ au sujet de la diffusion de la Ligue 1

Après l'épisode de l'arrêt de la saison 2019-2020 à cause du Covid-19, le président de l'OL avait clairement été écarté par des collègues rivaux. Mais voilà que JMA a été élu au conseil d'administration de la LFP où il représentera la FFF.

Et les premiers mots de Jean-Michel Aulas ont été pour Canal+, puisque la chaîne, vexée par le jackpot d'Amazon pour récupérer les droits TV de la Ligue 1, menace de se désengager totalement de la diffusion du championnat français. "Les solutions existent. Je pense qu'il n'y aura pas de fracture frontale. Ca ne servirait personne", a d'abord indiqué l'homme fort de l'Olympique Lyonnais, avant d'estimer que "les dirigeants de Canal sont des gens qui méritent tout le respect" et qu'il faut espérer que tout le monde pourra "trouver les moyens de poursuivre l'aventure avec" Canal+ et Amazon.

Pour rappel, en juin, un accord était signé avec Amazon qui récupérait la diffusion de 8 matchs par journée de Ligue 1, sur la période 2021-2024, contre 250 millions d’euros. Ce qui incluait les 10 meilleurs matchs chaque saison.