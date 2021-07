Lyon : un second squat légalisé par la Métropole dans le 3e arrondissement

Ce bâtiment appartenant à la collectivité est occupé illégalement depuis septembre 2019 par 48 personnes. Comme pour le squat officiel dans le 9e arrondissement de Lyon, l’accord stipule qu’arrivé à une date fixée entre les deux parties, les occupants devront plier bagage. Dans le cas de ce bâtiment du 3e, c’est la date du 30 juin 2022 qui a été validée. La Métropole de Lyon récupèrera ensuite les lieux pour lancer un chantier et les transformer en locaux associatifs.

"Nous souhaitons faire de notre territoire une Métropole accueillante et hospitalière. En proposant cette solution transitoire digne, innovante, et couplant accompagnement social et de première nécessité, notre Métropole répond à l’urgence sociale tout en préparant la sortie dans les meilleures conditions de ces occupations", a réagi dans un communiqué de presse Renaud Payre, vice-président de la Métropole chargé de l’Habitat et du Logement social.

"Une occupation paisible des lieux"

Les détails de l’accord signé ce mardi ont été dévoilés. La Métropole de Lyon s’engage à "la réalisation de travaux de mise en sécurité du site, la fourniture de l’eau et de l’électricité, la désignation des compagnons bâtisseurs d’un partenaire, investis de la mission d’assurer une médiation technique, la mise en place d’un accompagnement social aux côtés de l’association Action pour l’Insertion par le Logement".

Quant aux squatteurs, ils ont promis, outre leur départ le 30 juin prochain, "une occupation paisible des lieux, informer les parties et intervenant au présent accord des besoins ou risques qui pourraient apparaître au cours de l’occupation des lieux en prenant appuis sur le médiateur si nécessaire".

Un groupe de suivi a été créé. Toutes les six semaines, Renaud Payre se réunira avec les services de la Métropole, les intervenants sociaux et des référents désignés par les occupants du squat.

Le bâtiment, dont l'adresse n'est pas communiquée par la majorité écologiste, était sous le coup d’une expulsion puisqu’une procédure avait été validée par le juge de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, et prévoyait d’accorder un délai de deux ans aux squatteurs pour quitter les lieux sous peine de voir les forces de l’ordre débarquer.