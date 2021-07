Région Auvergne-Rhône-Alpes : aucune augmentation d'indemnités pour Laurent Wauquiez et les élus régionaux

Et qui dit règlement intérieur dit indemnités des élus. Après la baisse de 10% en 2015, les indemnités des conseillers régionaux, des membres de la commission permanente et des vice-présidents ne vont pas augmenter cette année. Une règle qui va également s'appliquer au président de la Région, Laurent Wauquiez.

"La loi me permettait d'augmenter de 40% mon indemnité. Je n'ai évidemment pas voulu recourir à cette possibilité", a-t-il expliqué. "Chacun doit s'appliquer la même conduite et garder le sens de l'exemplarité. Vous savez que nous avons une Région bien gérée. J'ai vu des collectives locales où, dès l'élection passée, le premier vote des élus était d'augmenter leurs indemnités. Pas chez moi et pas à la Région. Je ne veux pas de ça, car ça écœure les gens de la politique", a ajouté l'ancien maire du Puy-en-Velay, qui en a donc profité pour tacler les écologistes de la Métropole de Lyon qui avaient augmenté leurs indemnités de 1000 euros.

A noter que cette indemnité de fonction est versée mensuellement sous la forme d'un acompte à 50% ou 85%, avec deux régularisations semestrielles. Mais attention, pour les "mauvais élèves" les plus souvent absents, des réductions d'indemnités seront appliquées dès lors qu'un élu sera absent plus de 10% du temps au conseil régional aux commissions permanentes et aux commissions organiques.

De plus, lors de cette assemblée plénière, la question de la constitution des groupes d'opposition sera également évoquée. Et Laurent Wauquiez, souhaite également donner la parole aux plus petits groupes d'opposition, comme le Parti Radical : "Je pense qu'il faut avoir un fonctionnement démocratique où tous les élus pourront s'exprimer. Dans ce parti, il n'y avait que quatre élus. Je n'aurais pas trouvé ça normal qu'une formation comme la leur n'ait pas l'opportunité de s'exprimer. On a donc baissé le seuil pour qu'il puisse avoir une voix autonome", conclut le président de Région.

B.B.