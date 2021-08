Jean Murard, le "monsieur transports en commun" de Lyon, est mort

Jean Murard est décédé ce jeudi à l’âge de 86 ans. Son extrême connaissance des transports en commun lyonnais et sa neutralité politique manqueront certainement aux habitants de la Métropole de Lyon.

Le Sytral et les élus étaient très attentifs à son expertise infinie. Ses propos se voulaient sincères et son objectif d’optimiser sans cesse le réseau TCL était d’une utilité remarquable. LyonMag l’avait reçu à plusieurs reprises dans Les Coulisses de Grand Lyon et nos lecteurs appréciaient ce personnage parfois clivant.

La rédaction présente ses condoléances aux proches de Jean Murard. Ses obsèques auront lieu mardi prochain à 10h30 à l'église Saint-Augustin du 4e arrondissement de Lyon.

A noter que plusieurs personnalités politiques lyonnais comme les vices-président de la Métropole de Lyon Valentin Lungenstrass et Jean-Charles Kohlhaas ou encore l'ancienne présidente du Sytral Fouziya Bouzerda.