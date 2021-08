Afghanistan : Lyon doit faire sa part 

Chacun est capable aujourd'hui de donner un avis plus ou moins argumenté sur la situation en Afghanistan. Drôlement, les plus farouches opposants à aux interventionnismes américain et français sont parfois les mêmes qui critiquent la décision américaine de retirer ses troupes du conflit.

Evidemment, toutes les ingérences internationales se discutent et certains territoires d'intervention ont connu un sort bien funeste. On ne citera pas l'implication des autorités françaises dans le génocide au Rwanda, ou encore la responsabilité des États-Unis dans les situations désastreuses à Grenade, en Irak et au Vietnam. L'interventionnisme n’est pas toujours heureux.

L’interventionnisme humanitaire ou militaire est parfois nécessaire

N'en déplaise, intervenir reste une solution pour éviter le pire : ceux qui prônent le chacun chez soi sont souvent les derniers à proposer une solution viable. On parle des bombardements qui ont fini par empêcher Milosevic et ses alliés de continuer l'assassinat de masse des musulmans de Bosnie, alors que les anti-interventionistes appelaient à ne rien faire. Ceux-là même qui étaient absents quand les USA sont partis de Somalie et qu'il fallait solutionner la corne de l’Afrique. À l'instar de Charles Péguy, on aurait presque envie de dire que “les non-interventionnistes ont les mains propres parce qu’ils n’ont pas de mains”, si cela n’évoquait pas tristement la “justice” des amputations barbares qui s’abat sur les ennemis des régimes islamistes radicaux.

Pour mémoire, c'est l'interventionnisme américain en Europe qui contribua très largement à la chute du nazisme. Et c’est l’interventionnisme vietnamien qui fit chuter le funeste régime Khmer rouge au Cambodge.

Le positionnement des États-Unis en Afghanistan répondait au refus des talibans de livrer Ben Laden qui venait d’ensanglanter leur sol. On parie d’ailleurs - enfin on espère - que les talibans ne feront plus l’erreur de servir de sanctuaire aux mouvements criminels venant frapper l’Occident.

L’Afghanistan n’est ni un pays d'innocents opprimés, ni un peuple unanime dans ses convictions

Après avoir chassé les talibans, les États-Unis sont restés sur place et y ont déversé des milliards de dollars. Le sang afghan, américain et européen (n'oublions pas le rôle important de l’Allemagne dans l’opération) a coulé. Mais on ne crée pas un état à partir de rien, quand bien même on a les milliards.

Après tout, l’Afghanistan est d'abord un territoire tribal. À l’époque soviétique, il y avait plusieurs partis communistes pour correspondre aux dominations ethniques.

Sa géographie même rend ce territoire difficile à contrôler mais facile à opprimer : il faut une armée d’un million d’hommes pour contrôler entièrement le pays (les USA et leurs alliés ne sont évidemment jamais montés aussi haut), mais il suffit d’une poignée de combattants pour bloquer les rares passages montagneux qui servent souvent de routes uniques à de nombreux afghans.

Aujourd’hui, il existe des milieux défavorables aux nouveaux maîtres de Kaboul, et les régions du nord et de la capitale n’ont guère de sympathie pour le mouvement islamique radical. Pourtant, les forces qui s’y opposent ne sont pas forcément proches des valeurs du progressisme. De leur côté, les talibans ne sont pas seuls : ils bénéficient du soutien de nombreux territoires et de certains milieux sociaux du pays. La situation n'est donc pas celle d'une population totalement progressiste prise en otage par une poignée d'extrémistes, car tout le monde n'a pas la même vision du monde que l’Occident social et libéral.

La part de Lyon

Alors quel est le rôle de Lyon dans ce drame ? Grégory Doucet, maire de la ville, a affirmé dans une phrase toute rocardienne que Lyon doit faire sa part dans l'accueil des réfugiés, comme elle l’a fait par le passé. Un avis partagé par Bruno Bernard, président de la Métropole. C'était une réaction à la proposition du Président de la République d'accueillir toute personne qui demande l'asile en raison de persécutions, mais en restant vigilant pour éviter que ne s’y mêlent des personnes aux objectifs bien différents. Il ne faut pas confondre droit d’asile et droit de l’immigration, mais il serait inconscient d'ouvrir grand les bras innocemment.

Depuis toujours, notre ville dispose d’une vraie tradition d'accueil avec des ONGs comme Forum Réfugiés et une forte implantation de la CIMADE. Nombreux sont celles et ceux qui ont trouvé refuge en ses bras.

Evidemment pendant la guerre froide, l'accueil était politisé : les ONGs conservatrices accueillaient plutôt les victimes de dictatures se réclamant du marxisme comme les Cambodgiens ou les Vietnamiens, et les ONGs communistes recueillent les chiliens chassés par la dictature de droite de Pinochet.

Aujourd’hui, nous devons être unis pour les Afghans, les accueillir et leur offrir un quotidien sûr. En parallèle, il faut aussi penser aux criminels en fuite et aux terroristes qui pourraient hélas se glisser entre les mailles du filet. C’est l'objectif partagé par tous les gouvernements européens, qu’ils soient de gauche comme au Portugal ou dominés par la droite comme en Allemagne.

C'est aussi le rôle de Lyon : accueillir avec fraternité celles et ceux qui viennent chercher ce que des privilégiés anti-vaccins revendiquent égoïstement chaque semaine : la liberté.

Un mot pour conclure sur celles qui fuient : leur proportion est bien faible quand on voit les images diffusées où l’on aperçoit quelques femmes perdues dans une marée d’hommes. Tout cela interroge quand on connaît le comportement des talibans avec les femmes. Ne faudrait-il pas élargir la réflexion pour encourager et faciliter l'asile des Afghanes ?

Romain Blachier