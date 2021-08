Quand la Maire de Décines découvre l’existence du Woodstower

Laurence Fautra est une dame occupée. Elle est Maire (LR) de Décines et puis élue à la région avec Laurent Wauquiez et puis à la Métropole dans l’opposition. C’est une personne sans nulle doute intelligente. Et qui, je l’imagine, connaît fort bien son territoire.

Depuis 17 ans se déroule à côté de chez elle dans le parc de Miribel-Jonage, un festival de musique le Woodstower, un festival de musique et de théâtre de rue qui rassemble de nombreuses personnes de la Métropole d’ailleurs. Madame Fautra semble n’en avoir jamais entendu parler depuis cette année puisqu’on ne l’a guère vue s’occuper de ce sujet.

Pourtant on en vote les crédits chaque année en conseil métropolitain où elle siège. Cela fait pourtant depuis 2008 que Madame Fautra se présente aux élections à Décines, 8 ans qu’elle est la Maire, largement réélue l’année passée, de cette commune de l’est lyonnais. Madame Fautra est une élue appréciée de ses habitants mais elle n’est pas forcément reconnue pour sa politique culturelle, malgré une ville qui dispose de jolis équipements datant d’avant son mandat comme le Toboggan. Et d’événements de qualité comme BDécines, certes d’abord portés par le milieu socio-culturel.

Ces jours-ci Madame Fautra a donc découvert l’existence de ce beau festival du Woodstower qui se déroule en ce moment. Un événement à l’empreinte locale et nationale. En a-t-elle profité pour associer sa commune à cet événement avec son élu à la Culture

monsieur Denis Djorkaeff ?

Eh ben non. Un festival de musique elle n'aime pas. Ca fait du bruit.

Après avoir tapé sur la Métropole du Grand Lyon, elle a d’abord demandé à ses habitants sur Facebook d’aller harceler la police municipale de la ville voisine de Vaulx-en-Velin. Avant de continuer à attiser leur colère, toujours sur les réseaux sociaux, et la détourner vers les employés du Grand Parc où se déroule ce festival en incitant les habitants de sa ville à un bombardement téléphonique .

Au bout de ces années de mandat pour Décines, au bout de ces mois de mort culturelle, on aurait pu s'attendre à un peu plus de Madame Fautra.

Romain Blachier