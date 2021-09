Grève des agents de la Ville de Lyon : les élus communistes taclent à leur tour la majorité écologiste

A la mairie en tout cas, le récent mouvement de grève entamé par les agents secoue les partenaires de Grégory Doucet. Après la France Insoumise qui a partiellement renié Laurent Bosetti, l'adjoint à la Promotion des Services publics qui a fait appliquer la loi de transformation de la fonction publique, c'est au tour du PCF de hausser le ton.

Dans un communiqué, plusieurs élus communistes lyonnais écrivent leur indignation face au comportement de la majorité de Grégory Doucet vis-à-vis des fonctionnaires de la Ville.

"Les Lyonnais ont-ils choisi une nouvelle majorité municipale pour qu’elle accompagne la régression sociale et attaque le droit de grève ? Ce travail doit-il être fracassé par l’application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 ? L’Etat impose, à toutes les collectivités, d’appliquer strictement les 1607 heures entraînant un allongement du temps de travail des agents sans augmentation de salaire. Quel travailleur pourrait accepter cela ? La ville de Lyon doit user de tous les moyens en sa disposition pour maintenir ces acquis sociaux jusqu’à ce que la dernière juridiction possible ne le lui impose. Chaque mois gagné sur son application le sera au bénéfice de notre collectivité et de nos habitants. Les grandes métropoles peuvent être des bastions de résistance", indiquent notamment les adjoints aux maires d'arrondissements Aline Guitard, Boris Miachon-Debard et Augustin Pesche.

Les communistes concluent en appelant "au respect du droit de grève des agents de la Ville de Lyon, gage d'une confiance forte entre l'exécutif et son administration". Et en demandant aux écologistes de se joindre à leur "bataille contre l'allongement du temps de travail".