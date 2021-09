Villeurbanne : la police municipale inaugure un poste mobile

Ce vendredi matin, le maire Cédric Van Styvendael (PS) avait donné rendez-vous à la presse pour dévoiler un poste mobile pour les agents de la Ville. Il s'agit d'un bureau, sur quatre roues, installé à l'intérieur d'un fourgon spécialement aménagé. A son bord, une table, un ordinateur ou encore des banquettes pour recevoir les habitants. Le camion roule au gaz naturel, pour se rendre notamment sur la place Wilson les mercredis et vendredis matin, et place Grandclément les mardis et jeudis matin. Des horaires correspondant aux jours de marchés dans ces lieux.

Pour l'édile de Villeurbanne, ce bureau déplacé hors des murs "permet d'aller recueillir des doléances plus facilement, notamment pour ceux qui sont éloignés du centre-ville ou de venir en renfort sur des opérations". "Par exemple sur des contrôles routiers ou pour recueillir des sinistrés lors d'un incendie" affirme la cheffe de la police municipale villeurbannaise qui précise que les principales missions du quotidien sont "d'intervenir sur les incivilités ou des rassemblements de perturbateurs".

Dans cette nouveauté, la municipalité chercher aussi à apporter une présence policière visible. "La politique de la ville n'est pas d'être tout sécuritaire mais nous nous donnons les moyens pour un climat de confiance", indique Cédric Van Styvendael qui rappelle que depuis son arrivée à l'Hôtel de Ville, les effectifs sont passés de 39 à 49 agents municipaux. Le maire assure que "d'ici la fin de l'année, le total sera de 52 policiers et 75 à la fin du mandat".

Confiant, en particulier "grâce aux liens noués avec la police nationale ou la Préfecture du Rhône qui nous reçoit tous les deux mois pour faire un point", l'élu reste lucide : "Villeurbanne ne changera pas en un claquement de doigt mais les résultats des saisies ou interpellations augmentent de façon significative".

Cédric Van Styvendael se veut aussi confiant dans sa quête de renforts policiers de la part du ministère de l'Intérieur : "je ne désespère pas surtout".

J.D.