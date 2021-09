Métropole de Lyon : 82 000 euros débloqués pour les arboriculteurs victimes du gel

Ces derniers avaient dû faire face à des épisodes de gel violent en avril.

La somme de 82 000 euros a donc été débloquée pour 21 exploitations situées à Irigny, Charly, Saint-Genis-Laval, Quincieux, Feyzin, Dardilly, Lissieu et Curis-au-mont-d'Or. Chacune recevra 400 euros par hectare cultivé.

"La Métropole de Lyon tient une nouvelle fois ses engagements et concrétise le soutien qu’elle apporte à ses arboriculteurs, qui n’ont pas pu vendre leurs fruits cet été. Je remercie les services de la Métropole d’avoir si rapidement étudié les dossiers, permettant ainsi le paiement de cette aide indispensable pour de nombreuses exploitations", a réagi Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

"Les arboriculteurs et les viticulteurs participent à la richesse agricole de notre territoire. En permettant une production et une consommation de produits de qualité, au plus près des habitants, ils contribuent à développer l’agriculture nourricière que la Métropole souhaite encourager dans sa politique agricole et alimentaire", a ajouté Jérémy Camus, vice-Président délégué à l’Agriculture.