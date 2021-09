Grève TCL à Lyon : les syndicats d'accord avec la direction, pas les grévistes ?

Mise à jour à 8h30 : On y voit désormais plus clair sur ce qu'il s'est passé cette nuit. Seul les syndicats CGT et FO se sont mis d'accord avec la direction. Or, il s'agit d'un mouvement hors syndicat, et les conducteurs grévistes entendent bien continuer le mouvement ce jeudi.

Mise à jour à 08h : Selon certains grévistes, un accord a été trouvé dans la nuit avec la direction. Mais d'autres refusent et comptent bien faire grève. Les prochaines heures seront déterminantes.

Article initial : Une nouvelle journée de grève est prévue ce jeudi dans les transports en commun lyonnais. Les employés de Keolis qui suivront le mouvement entendent protester contre "la dégradation de leurs conditions de travail" et demander "une hausse de 200 euros du salaire de base : "Nous ne voulons plus risquer notre vie à mal la gagner", explique dans un communiqué le collectif d'animation de la grève.

Selon ce collectif, qui dit être soutenu par trois des quatre syndicats représentatifs de l'entreprise, ils seront "des centaines de salariés" à débrayer ce jeudi : des conducteurs de bus, de tram, de métro, mais aussi des techniciens de maintenance et des salariés des agences commerciales.

De nombreuses perturbations sont donc annoncées toute la journée sur le trafic TCL.

Tous les métros circulent normalement, mais ce n'est pas le cas des trams. Il va ainsi falloir patienter plus longtemps pour espérer monter dans un T1, T2, T3, T4 et T6. La ligne T5, elle, ne circulera qu'entre 16h30 et 23h et il n'y aura des T7 qu'entre 16h30 et 22h15. Concernant les bus, 48 lignes verront leur fréquence allégée. Ce sera le cas par exemple du C1, du C20 ou encore des bus 10, 15 et 43. Une petite dizaine de lignes sera limitée et 36 autres seront à l'arrêt, notamment le C4, le 5, le 55 et le 80. Enfin, les fêtards devront s'organiser car les bus nocturnes Pleine Lune ne sortiront pas non plus des dépôts.

A noter par ailleurs que les 5 agences commerciales seront ouvertes aux horaires habituels.