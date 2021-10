Interpol : un député du Rhône demande à Darmanin de s’opposer à l’élection du général Al-Raisi

Une élection qui fait couler beaucoup d’encre puisque le seul candidat, Ahmed Naser Al-Raisi, général dans l’armée des Emirats-Arabes-Unis, est vivement critiqué. On reproche en effet à l'actuel chef de la police des Emirats les pratiques de son administration. Plusieurs ONG accusent l'homme d'Etat d'être peu regardant sur les Droits de l'Homme, mais aussi et surtout d'user de pratiques de torture envers les opposants du régime émirati.

Plusieurs personnalités politiques lyonnaises avaient déjà publié une tribune à son encontre dans les colonnes du Monde. Et ce jeudi matin, c’est le député du Rhône Hubert Julien-Laferrière qui monte également au créneau. Il appelle le ministre de l’Intérieur "à déclarer son opposition ferme à l’élection du Général lors de sa visite du siège de l’organisation ce jeudi à Lyon". L’élu rappelle que "cette organisation internationale, dont le siège est à Lyon depuis plus de trente ans, a pour mission d’assurer un monde plus sûr dans le cadre d’une coopération transnationale qui se veut respectueuse de la charte des droits de l’Homme des Nations Unies".



Hubert Julien-Laferrière appelle aujourd’hui "la France et ses alliés à proposer une candidature alternative crédible à la tête d’Interpol".