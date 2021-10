Villeurbanne : modification des lieux de vaccination début novembre

A l’avenir, les habitants souhaitant se faire vacciner devront se rendre au Centre de vaccinations internationales et dans les 19 pharmacies de Villeurbanne qui proposent ce service. Selon la municipalité, "compte tenu de la baisse constante du nombre de vaccinations depuis plusieurs semaines, la Ville a décidé de revoir l’organisation des lieux de vaccination de Villeurbanne". Et pour cause, "les capacités cumulées du centre de vaccination municipal et du centre des vaccinations internationales étaient près de 10 fois supérieures à la demande". D’autant que pour la dose de rappel, "il a été constaté que les habitants privilégiaient les pharmacies, proches de leur habitation" selon le maire PS Cédric Van Styvendael.

La commune proposera donc dès 8 novembre un seul et même site : le centre de vaccinations internationales situé au 173 rue Léon-Blum, en face du Médipôle. De son côté, le centre nautique Etienne-Gagnaire retrouvera ses espaces dédiés à l’accueil du public sportif.

Pour rappel, un numéro a été mis à disposition pour renseigner ceux qui souhaitent ce faire vacciner dans la Métropole de Lyon : le 04 23 10 10 10, ouvert de 8h à 18h du lundi au samedi.