Grégory Doucet sur la Guillotière : "Ceux qui laissent penser qu’on ne fait rien, je les trouve indignes"

Alors que les médias nationaux, ainsi que plusieurs personnalités politiques d’envergure se sont emparés ce mardi du sujet de la Guillotière, Grégory Doucet a souhaité dénoncer la récupération, tout en dressant un portrait du quartier lyonnais qui ne ravira pas tout le monde : "Celles et ceux qui par leurs déclarations dans la presse ou ailleurs laissent penser qu’on ne fait rien, je les trouve indignes. Parce que quand je vois la mobilisation de la Ville et notamment de la police municipale, je crois qu’on doit plutôt leur rendre hommage", indiquait l’écologiste au micro de BFM-TV.

Concernant les nouveaux horaires du Casino de la place Gabriel-Péri, qui ferme désormais à 17h à cause des rassemblements, de l’insécurité et du marché clandestin, Grégory Doucet évoque "une décision qui leur appartient. Que je déplore dans une certaine mesure car le magasin fait aussi la vie de ce quartier".

Pour rappel, la maire du 7e avait indiqué au Progrès avoir proposé à Casino de déplacer son entrée, ou bien d’installer des arceaux pour décourager les personnes de se masser devant l’enseigne.

Grégory Doucet a également bien modifié son discours depuis janvier dernier. A l’époque, il déclarait refuser de "massifier la présence policière" à la Guillotière, et estimait que "personne n'a envie d'habiter un quartier où la moitié des gens dans la rue sont des policiers".

Ce mardi soir pourtant, l’édile lyonnais martelait que "ce qui sera déterminant, c’est la présence de forces de sécurité plus régulièrement. Pour autant, il me plaît de rappeler que la présence policière est déjà extrêmement importante. (…) Il ne faut pas relâcher l’effort. En tout cas, ce n’est pas ce que l’on fait. Le cap est bien fixé, c’est ce que l’on fait quotidiennement".