Le deuxième ligne anglais de 22 ans évoluait jusqu'à présent aux Saracens.

"Puissant (1,96 cm, 125 kg) et prometteur, cet ancien international anglais U18 et U20 vient renforcer l’équipe au poste de 2ème ligne et pallier le départ contraint d’Etienne Oosthuizen cet été", explique le LOU dans un communiqué.