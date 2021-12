Les Anooki à Villeurbanne pour un spectacle son et lumière

La Ville de Villeurbanne a annoncé sur Twitter un spectacle son et lumière mercredi et jeudi sur la place Lazare-Goujon, avec des invités un peu spéciaux. Il s'agit des Anooki, "les plus mignons de tous les esquimaux", habitués de la Fête des Lumières à Lyon.

Les Anookis resteront ensuite dans le quartier des Gratte-Ciel jusqu'à Noël.