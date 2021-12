Christiane Charnay : "A Givors, Mohamed Boudjellaba a mené une politique de droite et rétrograde"

Christiane Charnay est celle qui a fait annuler l'élection municipale 2020 de Givors par le Conseil d'Etat. L'ancienne maire communiste a donc retenté sa chance dimanche dernier au premier tour du scrutin organisé de nouveau dans la ville au sud de Lyon. Et le résultat n'a pas été bon, avec seulement 25,1% des voix, loin derrière le maire sortant Mohamed Boudjellaba et ses 40,5% des voix. "Ce résultat prouve que l'on pèse dans la vie locale de Givors", préfère analyser Christiane Charnay.

Grande rivale de Mohamed Boudjellaba, elle l'accuse d'avoir récolté "les voix de droite, des Républicains et de la République en Marche. Ca ne peut pas être autrement. Il a mené une politique de droite et rétrograde. Les services publics ont été mis à mal".

Christiane Charnay reconnaît avoir "espoir pour le second tour" de dimanche prochain et appelle les abstentionnistes à "voter pour éviter de nouvelles régressions sociales qu'ils ont vécues ces 15 derniers mois".

La situation politique est particulière à Givors, avec les écologistes qui soutiennent fortement Mohamed Boudjellaba. Pourtant, EELV est allié aux communistes et à Christiane Charnay à la Métropole de Lyon. "C'est peut-être compliqué, reconnaît-elle. Je suis écologiste aussi, tout le monde l'est. Ca ne me gêne pas d'être à la Métropole avec l'exécutif des Verts. (...) Je pense qu'ils font une erreur (de le soutenir) parce que Mohamed Boudjellaba sera élu, s'il est élu, avec les voix de la droite. Quand on se dit de gauche et écologiste, on ne fait pas d'alliance contre-nature".

