Région : en plein conseil, Laurent Wauquiez menace d'attaquer une élue d'opposition pour fausse information

Après les tensions au conseil de la Métropole de Lyon en début de semaine, à la Ville de Lyon ce jeudi matin, c'est à la Région, également ce jeudi, que les élus se sont pris le bec, mais en visio cette fois.

Alors qu'Anna Aubois (PS) prenait la parole sur la politique de formation professionnelle et d'apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes, elle accusait Laurent Wauquiez d'avoir fait des coupes handicapantes : "Expliquez-nous, M. le président, pourquoi vous avez fait le choix de supprimer l'aide aux premiers équipements des apprentis du Pass'Région ? Parce que les apprentis se sont retrouvés fort démunis à la rentrée pour payer les tenues et les matériels professionnels..."

Un propos qu'elle ne pouvait reprendre car Laurent Wauquiez lui coupait la parole. "Mme Aubois, c'est faux ce que vous dîtes, rétorquait le président LR de la collectivité. Je ne peux pas vous laisser dire quelque chose de faux, c'est faux. On n'a absolument pas supprimé le Pass'Région ou les aides apprentissage".

"Si, si, vous vous renseignerez", lui promettait Anna Aubois.

"La prochaine fois vous me présenterez vos excuses, lui assénait Laurent Wauquiez. Et si vous ne le faîtes pas, je vous poursuis en justice pour fausse information. Parce que je n'aime pas que vous disiez des choses fausses".

Une passe d'armes dénoncée a posteriori par Najat Vallaud-Belkacem dans un communiqué de presse. La présidente du groupe socialiste y voit une attaque de Laurent Wauquiez "intolérable sur la forme" et une "contestation erronnée sur le fond". "Nous le déplorons et demandons des excuses au président Laurent Wauquiez", poursuit l'ancienne ministre de l'Education nationale qui appuie les propos d'Anna Aubois, estimant qu'il "n'y a plus d'aide régionale aux apprentis dans le Pass'Région".