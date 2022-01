Métropole de Lyon : Houses of majorités présidentielles

A part Hubert Julien-Laferrière, désormais député Génération Ecologie, tous se situent dans la majorité présidentielle. Certains comme Bruno Bonnell ou Yves Blein ont clairement déclaré ne pas avoir l’intention de repartir. Laissant leur succession ouverte pas toujours simple.

La couleur politique de la Métropole de Lyon a profondément changé en quelques années, les électeurs passant du grand chelem macroniste aux législatives à la vague verte des élections métropolitaines et municipales en même pas trois ans.

Les circonscriptions où les sortants ne se représentent pas ne sont pas forcément gagnées pour la majorité présidentielle. Celles à conquérir ou à reconquérir non plus.

Après avoir fait quelques appels du pied à un David Kimelfeld, ancien Président de la Métropole de Lyon, qui s'épanouit aujourd’hui pleinement dans sa vie de conseil, LREM pourrait faire venir à Lyon Ambroise Méjean, chef national des Jeunes avec Macron pour tenter de prendre la seule circonscription de la Métropole de Lyon échappant au camp du Président : celle du député Hubert Julien-Laferrière, en bonne posture pour être réélu, qui englobe le nord de la Presqu'île, la Croix-Rousse et des quartiers comme la Duchère.

Dans d’autres endroits la lutte sera rude pour l’investiture : deux cheffes locales de partis de la majorité présidentielle, Sarah Peillon pour LREM et Fouzyia Bouzerda pour le MoDem veulent toutes les deux succéder au député Jean-Louis Touraine (qui sauf changement de dernière minute a plutôt affirmé ne pas vouloir repartir). Ceci dans une troisième circonscription englobant en gros la Guillotière et l’ouest du 8e et qui, sauf nouveau changement des électeurs, va revenir cette fois à EELV ou à l'un de ses partenaires municipaux.

D’autres dans la direction locale du parti présidentiel en froid avec la députée Anne Brugnera, rêvent d’une autre investiture... Sauf à vouloir doucher leurs espoirs, on ne voit pas bien pourquoi le Président de la République désavouerait une sortante qui ne lui a pas causé de tort…

LREM est réduit à peu de militants, même si certains sont de talent. Sa référente Sarah Peillon est loin d’avoir complètement enterré un certain clanisme issu des divisions survenues lors des élections municipales. Et la mise en place du comité de coordination des partis de la majorité, si elle peut bénéficier de la bonne image, certes pas des plus récentes, et de l’intelligence de Madame Comparini, est pour l’instant peu audible.

Comme si cela ne suffisait pas, Gérard Collomb et ses amis, autre îlot issu de la majorité présidentielle seraient en voie de proposer des candidatures dissidentes ou de soutenir d’autres candidats que ceux présentés officiellement. Ceci afin eux aussi de se venger des divisions issues des municipales ! Le nouveau rang d’Officier de la légion d’Honneur obtenu par l’ancien Maire de Lyon calmera-t-il ses ardeurs? On le voit mal soutenir son ennemi juré le dynamique Thomas Rudigoz, député de la circonscription où il réside…

Romain Blachier